El líder mundial del fitness abre en Igualada el primer gimnasio 24 horas de la comarca

La cadena de gimnasios más grande del mundo inaugura en este municipio barcelonés un nuevo club de 500 metros cuadrados a pocos metros del ayuntamiento, en pleno centro neurálgico de la localidad Anytime Fitness, la cadena de gimnasios de conveniencia más grande del mundo, con más de 4.700 clubes repartidos por más de 30 países, anuncia hoy la apertura de su club número 56 en la barcelonesa localidad de Igualada, ciudad europea del deporte 2019.

El nuevo Anytime Fitness, ubicado en el número 47 de Carrer del Clos, cuenta con 507 metros cuadrados de superficie y permanecerá abierto las 24 horas, todos los días del año. Un nuevo club al frente del cual estará Adrián Cabrera, que a pesar de su juventud cuenta con una amplia experiencia de gestión en el mundo del fitness

Barcelonés de nacimiento, este Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el deporte, lleva ligado con éxito a Anytime Fitness más de 2 años en su centro de Matarò. Junto a él, un equipo de 5 personas, todas ellas residentes en la comarca de l’Anoia trabajarán en este nuevo gimnasio para llevar de la mano a sus socios en su apuesta por un estilo de vida saludable, las 24 horas, los 365 días, "para que todo el mundo pueda conciliar su vida personal y profesional" – señala Cabrera.

Bajo este compromiso por facilitar un estilo de vida saludable y de fomentar la práctica del deporte a cualquier edad, Anytime Fitness Igualada patrocinará las próximas temporadas a la sección senior femenina del ‘Club Bàsquet Igualada.’

Anytime Fitness Igualada está equipado con la última tecnología del fabricante americano Life Fitness. Gracias a ella, los socios de este nuevo club podrán monitorizar sus entrenamientos, disfrutar de juegos y contenidos online o incluso acceder a sus redes sociales o Netflix, mientras entrenan en sus máquinas de cardio. El complemento perfecto para la App de Anytime Fitness, que permite a sus usuarios llevar en su bolsillo la experiencia Anytime Fitness, más allá de las paredes del club, las 24 horas, los 365 días del año.

En lo que respecta a clases colectivas, sus socios podrán elegir entre clases virtuales y presenciales, con un calendario muy completo tanto en disciplinas como en horarios.

Además, dado que este nuevo club ha sido equipado con el nuevo modelo de la franquicia, el área de entrenamiento funcional toma especial relevancia. "La zona de entrenamiento funcional será un pilar muy importante en este nuevo club"- señala Cabrera. "Queremos hacer entender a nuestros socios que el entrenamiento personal no es exclusivo para personas con alto poder adquisitivo y ofreceremos planes y bonos al alcance de cualquier bolsillo. Bien sea para alcanzar antes sus objetivos, para recuperar lesiones o trabajar zonas específicas, o simplemente para aquellas personas que necesitan un apoyo aún más cercano o quieren mejorar o enriquecer su entrenamiento. Estamos seguros de poder ofrecer una solución adaptada a todas las necesidades de nuestros socios" – concluye.

Objetivo de crecimiento internacional conseguido en menos de medio año

Cada día, cerca de 5.000 gimnasios Anytime Fitness tienen abiertas sus puertas en todo el mundo las 24 horas. Además de en los EE.UU., donde se ubican cerca de 3.000 clubes, Anytime Fitness alcanza su máxima presencia en Japón (565 clubes), Australia (506 clubes), Canadá (192 clubes) e Inglaterra (150 clubes).

En palabras de David Abrahams, Director de Expansión de la franquicia en España: "Nuestro crecimiento mundial es impresionante. Somos la franquicia de más rápido crecimiento de la historia y nuestras cifras de crecimiento nos sorprenden incluso a nosotros año tras año. Sin ir más lejos, nuestra central en Minnesota ha compartido con nosotros hace unos días que hemos superado en un 50% nuestro objetivo de crecimiento anual para el 2019, a fecha 1 de agosto".

Si bien sus estandartes por número de localizaciones siguen siendo Estados Unidos, Australia, Canadá e Inglaterra, en lo que va de año otros países como Japón, India y Méjico, se han sumado al top ten de la franquicia. Un ranking en el que pronto figurarán otros mercados de reciente adhesión como Marruecos y Alemania.

Para la franquicia, su modelo de negocio no solo se trata de números en una hoja de Excel. "Anytime Fitness se fundó en la idea de convertir el deporte en una elección de vida para el mayor número de personas posible. Para ello, nuestros fundadores crearon un concepto de gimnasio accesible, cercano y volcado en la relación con el socio, convirtiendo el fitness en una experiencia altamente gratificante" – añade Abrahams. "Hemos conseguido eliminar las barreras más comunes para democratizar el deporte y seguimos trabajando día a día para encontrar constantemente nuevas formas de ayudar a nuestros socios a lograr resultados significativos. Nuestras cifras de crecimiento son especialmente alentadoras para nosotros y nos indican que estamos en el buen camino para lograr nuestro objetivo de Make Healthy Happen en cualquier parte del mundo" – concluye.

