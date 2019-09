Nueva aula de salud de Policlínica Gipuzkoa sobre vértigos y mala audición este jueves en San Sebastián Comunicae

martes, 10 de septiembre de 2019, 12:32 h (CET) Este jueves, 12 de septiembre, a las 19:30h en el salón de actos del Aquarium de San Sebastián, con entrada libre hasta completar aforo, tendrá lugar el Aula de Salud: "Que los vértigos y la mala audición no te amarguen la vida. Conoce los últimos avances de la mano de los doctores Saga y Altuna" Este jueves, 12 de septiembre, a las 19:30 horas, se celebrará un nuevo Aula de Salud de Policlínica Gipuzkoa en el Salón de Actos del Aquarium de San Sebastián. Carlos Saga y Xabier Altuna, otorrinolaringólogos de Policlínica Gipuzkoa, impartirán el Aula bajo el título “Que los vértigos y la mala audición no te amarguen la vida. Conoce los últimos avances de la mano de los doctores Saga y Altuna”.

La pérdida auditiva o hipoacusia es la disminución de la capacidad de oír correctamente y puede afectar a un solo oído o a ambos. Esta patología puede aparecer a cualquier edad, pero es mucho más frecuente a medida que cumplimos años, estando presente en más del 80% de la población mayor de 80 años.

El otorrinolaringólogo Xabier Altuna expone que “hay diferentes tipos de pérdida auditiva y saber el grado y el lugar de la vía auditiva donde está el problema es clave para poder aportar una solución. Algunos casos de hipoacusia requieren de una intervención quirúrgica para recuperar la audición y, en otros, puede ser necesario recurrir a audífonos o implantes auditivos”.

El implante coclear es un tratamiento revolucionario capaz de devolver la audición a un paciente que la ha perdido por completo. La colocación de este implante se realiza mediante una pequeña incisión detrás del pabellón auditivo con anestesia general. “En apenas 24 horas el paciente vuelve a casa y se incorpora a su vida normal pocos días después de la cirugía. Aproximadamente un mes después de la intervención lleva a cabo la activación del implante y el paciente comienza con el proceso de aprendizaje de su ‘nueva’ audición”, explican los especialistas.

Los vértigos son otras de las grandes patologías que los otorrinlaringólogos Saga y Altuna tratan en su consulta y abordarán en el Aula de Salud de este jueves. Carlos Saga expone que “el vértigo es específico del fallo del sistema vestibular, por lo que podemos experimentar sensación de inestabilidad, caídas bruscas o la sensación de que nos desplazamos a un lado”.

“El vértigo puede producirse por diferentes motivos, aunque las formas más graves de vértigo son las debidas a infartos o tumores en los nervios de unión con el cerebro o en el propio cerebro, por suerte infrecuentes”, explica Saga.

En la actualidad, los tratamientos farmacológicos específicos para tratar los vértigos solamente pueden neutralizar las crisis de vértigo, mejorando así la calidad de vida de los pacientes. El otorrinolaringólogo explica que “una vez que hayamos estudiado el caso y hayamos definido el mecanismo de la enfermedad, aplicamos el fármaco específico, la maniobra de liberación, o la rehabilitación que necesite el paciente. De esta forma evitamos que el paciente vuelva a sufrir una nueva crisis de vértigo”.

Toda esta información se tratará en profundidad este jueves, 12 de septiembre, a partir las 19:30h, en el Aquarium de San Sebastián.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario más importante de España y el tercero de Europa. Está presente en 13 comunidades autónomas, cuenta con la tecnología más avanzada y dispone de una oferta superior a 6.500 camas en más de 100 centros, como la Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario Dexeus, Ruber, Centro Médico Teknon, Hospital La Luz, Policlínica Gipuzkoa, etc, así como con un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional.

Trabajan en la promoción de la docencia (siete de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuentan con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros, y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando numerosos proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como cardiología, endocrinología, ginecología, neurología, oncología, y medicina deportiva entre otras.

