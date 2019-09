Grupo Agrotecnología fortalece su posicionamiento internacional tras su participación en el BIOCONTROL LATAM 2019 Comunicae

martes, 10 de septiembre de 2019, 12:12 h (CET) Grupo Agrotecnología cosecha un nuevo éxito con su participación como ponente en BIOCONTROL LATAM 2019, el mayor evento internacional celebrado en Latinoamérica, en São Paulo (Brasil) del 28 al 30 de agosto. En este país ha abierto recientemente una nueva sede, fortaleciendo así su estrategia y posicionamiento internacional Un éxito más paraGrupo Agrotecnología, empresa líder en el sector de bioestimulantes, biopesticidas, biofertilizantes y pionera en la Estrategia de Residuo Cero, por su participación de manera activa como Gold Sponsor, ponente y expositor en elBIOCONTROL LATAM 2019 Brasil. El grupo continúa con su proceso de expansión y posicionamiento internacional participando en los eventos más relevantes del sector y abriendo nuevas sedes, ya cuenta con cinco en el continente americano:México, Chile, Perú, Colombia yBrasil; país donde ha tenido lugar recientemente elBIOCONTROL LATAM 2019.

Unatercera edición muy positiva paraGrupo Agrotecnología,donde además de ser expositor, ha participado como Gold Sponsory ponentedel trabajo de I+D+i “Smart Bacillus-based formulations: successful solutions against fungal diseases affecting row and cash crops”.Una brillante conferencia en la que se han expuesto algunas soluciones exitosas de la empresa contra las enfermedades de hongos que afectan a los cultivos.

La presencia y participación de Grupo Agrotecnología en este tipo de eventos de relevancia internacional se hace imprescindible y no sólo por su presencia con un stand sino como ponente, es decir como actor implicado de manera directa con la agricultura sostenible, integral y transversal al elaborar productos de gran eficacia, innovadores y comprometidos con el medio ambiente.

Este tipo de eventos, afirma Enrique Riquelme, CEO de Grupo Agrotecnología, "constituyen una plataforma idónea para abordar y desarrollar nuestra presencia en el mercado mundial, posicionarnos a la vanguardia en I+D+i y hallarnos en el epicentro de la industria de biocontrol. Nos permite forjar y consolidar nuestras estrategias de internacionalización al ser espacios de encuentro e intercambio de experiencia y conocimiento”.

Agrotecnología

Grupo Agrotecnología es una empresa española de dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos para la protección y nutrición de cultivos agrícolas respetuosos con el medioambiente. Grupo Agrotecnología, tiene su sede central en España, desde donde atiende a los mercados de Europa y África y también cuenta con filiales en México, Colombia, Brasil, Chile, Perú y China.

