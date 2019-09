EZVIZ lanza su primera cámara con visión nocturna en IFA 2019 Comunicae

lunes, 9 de septiembre de 2019, 17:43 h (CET) Presenta también su primera cámara con sensor pasivo de movimiento. C3W Color Night garantiza la máxima seguridad 24/7 La firma especializada en el diseño y comercialización de gadgets domóticos, EZVIZ, presenta en IFA Berlín dos nuevas referencias: soluciones innovadoras para un hogar inteligente. Se trata, en ambos casos, de nuevos modelos de cámaras de seguridad, idóneos tanto para una vivienda como para su uso en pequeños negocios. Versatilidad y máxima eficiencia son las claves tanto de la nueva C3W Color Night Vision -la primera cámara de la marca que graba en color también durante la noche- y la compacta C1C PIR, con sensor de movimiento pasivo y base magnética.

La C3W Color Night Vision actualiza y mejora uno de los top ventas de EZVIZ, la cámara para exteriores Wireless C3W. El desempeño nocturno de este nuevo modelo permite visualizar y grabar a todo color también las escenas nocturnas, con la misma nitidez que los vídeos diurnos. Dos luces de infrarrojos y dos haces de luz internos lo hacen posible. Esos haces lumínicos pueden funcionar asimismo como iluminación exterior o como alarma flash si se activa la defensa activa.

La combinación de focos de luz, infrarrojos y sector de movimiento permite activar tres modalidades distintas de vigilancia nocturna, fácilmente configurables desde la App del fabricante.

Así, por ejemplo, con el modo Smart, la iluminación se active automáticamente siempre que el detector de movimiento indica una presencia humana, lo cual optimiza la visualización desde el visor del teléfono a todo color.

Además, la C3W incluye, como otros modelos de la marca:

-- La posibilidad de configurar mensajes pregrabados de bienvenida, saludo o alarma

-- Defensa activa con flashes de luz y sirena

-- Niveles de brillo y potencia ajustables para su iluminación

-- Tecnología de vídeo H.256 que reduce las necesidades de almacenamiento y ancho de banda

-- Vídeo full HD de 1080 p

-- Visión nocturna de hasta 30 metros, en total oscuridad

-- Audio bidireccional con micro

-- Antena dual para implementar la conexión WIFI

-- Certificación IP67 que garantiza un uso óptimo en condiciones climáticas exteriores extremas

Por su parte, la nueva C1C PIR es una solución Wi-Fi óptima para interiores. Gracias a un avanzado sensor de movimiento PIR de última generación alerta a los usuarios solo en aquellos casos en que el movimiento proceda de un cuerpo que emite calor, lo cual minimiza al máximo las falsas alarmas (un libro que cae, etc). La cámara utiliza una función día/noche , con un filtro IR, que proporciona una claridad siempre óptima en condiciones de iluminación variables.

La base magnética de C1C permite adherirla sin necesidad de instalación a cualquier superficie metálica, lo que optimiza su facilidad y comodidad de uso y su flexibilidad para las reubicaciones que puedan ser necesarias.

Las características técnicas de C1C PIR incluyen:

-- Video Full HD de 1080 p

-- Un ángulo de visión de 130° wide-viewing-angle

-- Visión nocturna HD

-- Máscara de privacidad

-- Audio bidireccional

La App gratuita de EZVIZ, disponible tanto para sistemas Android como iOS, garantiza un uso intuitivo y extremadamente sencillo desde el SmarPhone o desde el ordenador. Con esta aplicación los usuarios pueden visualizar en directo, revisionar clips, activar un zoom de hasta x8 para captar detalles y comenzar una conversación en remoto con quien se encuentre en el ángulo de visión de la cámara.

Las nuevas incorporaciones, junto al resto de productos EZVIZ, son compatibles con Amazon Alexa y el Asistente de Google. La seguridad está a solo unas palabras en caso de que el cliente tenga las manos ocupadas o no tenga al alcance su teléfono móvil. Los clientes que posean Amazon Echo o dispositivos con Google Home podrán acceder a vídeos en vivo. (retransmisiones en vivo/a tiempo real). (por ejemplo, Alexa, Enséñame la puerta de entrada), los clientes podrán también armar el sistema cuando se vayan de casa (por ejemplo, Alexa, conecta los sensores de movimiento). Los controles de voz extra/adicionales seguirán integrados en todos los productos EZVIZ para una mejor y conectada vida.

Richard Ye, Manager General de EZVIZ Europa, afirmó "Nos satisface y emociona continuar expandiendo el rango de productos para el hogar, con soluciones accesibles e inteligentes, que pueden customizarse según las necesidades de cada cual. Nuestras tecnologías de vigilancia se han ido desarrollando durante muchos años de experiencia en el sector, de manera que EZVIZ puede hoy responder a las necesidades cambiantes de los usuarios en materia de seguridad inteligente. El lanzamiento de C3W Color Night Vision y C1C PIR, colocan nuestro portfolio en la vanguardia del mercado europeo".

Precios y disponibilidad podrían variar según las distintas naciones y serán confirmados en breve.

Imágenes:

https://mma.prnewswire.com/media/970734/EZVIZ_introduced_C1C_PIR_and_C3W.jpg

