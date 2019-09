Siemens presenta sus nuevos electrodomésticos inteligentes en IFA 2019 Comunicae

lunes, 9 de septiembre de 2019, 17:26 h (CET) Este año Siemens amplía toda la gama de electrodomésticos inteligentes que se conectan al móvil. Ahora con una app renovada mucho más intuitiva, que se presentará en IFA 2019. Hornos, cafeteras, campanas, lavavajillas, lavadoras y secadoras podrán además controlarse de forma más eficaz gracias a las nuevas colaboraciones entre las que se encuentran los altavoces más relevantes del mercado actual, Amazon Echo o Google Assistant. Incluso es posible monitorizar los electrodomésticos a través del smartwatch Los avances en control de voz son tan solo un ejemplo del constante desarrollo que existe actualmente en el campo de los soportes digitales. La conectividad ha convertido a los electrodomésticos en sistemas inteligentes que ayudan al usuario en su día a día. Los asistentes a IFA podrán descubrirlo en la Cocina Conectada Siemens a través de múltiples demostraciones en vivo.

Ahora ya es posible precalentar el horno desde el supermercado, gracias al control remoto, o elaborar una lista de cafés personalizados para todos tus invitados y convertirte en el perfecto anfitrión con la nueva cafetera EQ.9 espresso superautomática con Home Connect. Además, con la nueva función intelligentDry, la nueva lavadora iQ800 se comunicará directamente con la secadora iQ800 ajustando automáticamente el programa de secado más adecuado para la colada, con un tiempo de secado mucho más preciso. Con el nuevo frigorífico americano con cámaras integradas, es posible ver qué alimentos te quedan mientras se hace la compra.

Todo ello acompañado de la posibilidad del diagnóstico remoto en algunas de las gamas, que permite resolver incidencias sin la visita del técnico,

Home Connect: la app más completa del mercado

Todos los servicios digitales se unen en la app de Home Connect, cuya nueva versión se presenta en IFA 2019. No se trata únicamente del navegador, sino que se ha reconvertido en una app mucho más intuitiva. Su apartado “Descubre” ahora incluye también contenidos que van mucho más allá: llena de inspiración y nuevas ideas para tu hogar conectado.

Más información en la web Siemens www.siemens-home.bsh-group.com/es

Siemens es uno de los principales fabricantes de electrodomésticos de origen alemán. Hoy en día, Siemens establece nuevos estándares mundiales en términos de tecnología, innovación y diseño en la industria. A través de su cartera de productos conectados, Siemens ofrece posibilidades muy interesantes para sus consumidores. Especialísta en integración a la cual se le añade una ámplia gama de electrodomésticos de libre instalación en las gamas de cocina, cuidado de la ropa, frío y lavavajillas. Desde 1967, Siemens es sinónimo de innovación, eficiencia, calidad e ingeniería de precisión avalada por prestigiosos premios como el de Diseño iF y Red Dot. La marca opera bajo la empresa BSH Hausgeräte GmbH, localizada en Munich, Alemania.

