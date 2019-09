"El invierno de las Águilas", una novela de ficción histórica y hercúlea que reaviva el siglo III Comunicae

lunes, 9 de septiembre de 2019, 17:06 h (CET) Emilio Díaz Lara lleva al lector a un tiempo pasado y lo sumerge en una época de pura ambientación romana Emilio Díaz Lara ha publicado su novela, El invierno de las Águilas, y ya está disponible para su compra en Amazon. Este autor hace su primera incursión en el mundo literario apoyado por sus lectores más fieles. Estos le auguraron un hueco en el mercado editorial que el autor acaba de hacer suyo.

Bajo el aura de grandes series televisivas como Juego de Tronos o Roma, Emilio Díaz ha compuesto lo que parece ser el inicio de una saga de ficción histórica situada en plena época romana. Recoge este primer libro personajes dispares, con personalidad férrea, ligadas a la lucha, a la barbarie bélica; en definitiva, a la época en la que se insertan. El protagonista es, por ejemplo, el clásico héroe con defectos humanos: rudo, fuerte, fornido, soberbio, obstinado, etc.

"A mí siempre me han gustado los antihéroes, envueltos en la fatalidad, siempre metidos en líos, capaces de las gestas más heroicas pero también inmersos a menudo en el crimen, con sus defectos humanos, imperfectos y desastrosos en su vida personal y sentimental pero temibles e invencibles en la batalla".

Como no podía ser de otra manera, El invierno de las Águilas está escrito con mucha intensidad. El lenguaje es impulsivo, verosímil, cercano a la cotidianidad de la época. El estilo es condensado, pensado, bien estudiado. El lector encontrará como puntos fuertes de la narración, sin duda alguna, su inquietud discursiva, el derroche de entretenimiento y la consistencia estructural.

En El invierno de las Águilas el lector se sumergirá en multitud de entresijos: erotismo, violencia, secretos, batallas, etc., pasean todas las páginas del libro de Emilio Díaz Lara. En boca del propio autor:

"Desde el principio la cruda violencia y el erotismo han sido los principales ingredientes de esta historia, ambientada en una época inusual en la literatura especializada «de romanos», sin la luminosidad hollywoodense del mundo clásico antiguo que aparece en otros relatos que he leído y recreando, en cambio, una atmósfera angustiosa, con cielos mayoritariamente grises, sucia y sangrienta".

Después de leer esta novela, cualquiera que se acerque a sus páginas no podrá sino querer seguir leyendo. ¿Para cuándo Emilio Díaz sacará una segunda parte? ¿Qué tendrá preparado como continuación de esta historia? Probablemente El invierno de las Águilas será una buena decisión de lectura para todos aquellos amantes del género.

"No obstante, dos series televisivas de éxito sí que me han podido influir hasta cierto punto, como la mencionada anteriormente Roma y Espartaco, Sangre y Arena; y también, como dije antes, los Relatos Salvajes de los cómics en blanco y negro de hace décadas".

El invierno de las águilas reaviva el género de ficción histórica con una trama truculenta en donde las escenas descriptivas rebosan veracidad.

Destacable es la presencia de momentos crueles y violentos lo que circunscribe a esta novela en un ambiente turbio y sobrecogedor, pero también enérgico que cala en el lector como una lanza pretoriana. Una novela adictiva y bien desarrollada que agarra con fuerza a quien lee y lo zambulle en un entorno lleno de acontecimientos memorables.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.