Desde AficionArts afirman que ‘Damon Herriman hace un gran trabajo como Charles Manson’

Cuando se anunció que Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino presentaría a Charles Manson y los asesinatos de la familia Manson como un elemento de la historia, muchos comentaristas se preocuparon por la forma en que la película de Tarantino caracterizaría a Manson En realidad, en la película, Manson, interpretado por el actor australiano Damon Herriman de Mindhunter, quien también interpreta a Manson en esa serie, es en gran medida un personaje de fondo. Como resultado, Herriman terminó jugando a Manson en dos proyectos muy diferentes.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Herriman explica cómo surgió este acuerdo aparentemente coincidente:

"Dos amigos que estaban trabajando en esa película me dijeron algo, pero era una situación completamente separada. La gente asumía que un trabajo conducía al otro, pero nada más lejos de la realidad. Timothy Olyphant, con quien trabajé en Justified, habló con Quentin porque sabía que Quentin había sido fanático de Justified. Cuando se hizo esa conexión, me solicitaron una audición. Pero en ese entonces ya estaba haciendo Mindhunter. Tuve sentimientos encontrados al respecto porque no pude decir que no a la audición para Quentin Tarantino, pero también pensaba que era muy poco probable que decidiera contratar a la misma persona que ya está interpretando a este personaje. Lo sorprendente es que no le importó".

Curiosamente, Herriman retrata a Manson en dos períodos de tiempo diferentes en estos proyectos. En la serie de Netflix, retrata a Manson en prisión unos diez años después de los eventos de Once Upon a Time en Hollywood. Herriman habló sobre cómo retrató a Manson de manera diferente en cada proyecto:

"Desde una perspectiva física y vocal, si escuchas a Manson a finales de los años 60 tiene un tono más claro en su voz. Hay algunas cintas de audición de él online de los años 1967-1968 cuando está realizando una audición para un contrato de música. Suena muy diferente a las entrevistas de la cárcel que ves. Tiene esa calidad juguetona de bufón de la corte... Haber leído y visto tanto sobre él definitivamente útil".

Por su parte, en AficionArts, Escuela de Teatro para Aficionados en Madrid, reconocen que la adaptación de Herriman al personaje en ambos papeles ha sido fantástica: "Manson tiene una forma muy particular de moverse, resbaladiza y serpenteante. También está bastante encorvado, y debido a que su cabello es tan largo a menudo se lo quita de la cara. Ver a Herriman interpretándolo es casi como ver al mismo Manson en persona. Tiene ese aire de superioridad propio de quien entra a cualquier habitación pensando que el rey acaba de llegar. Es fantástico".