Carmila impulsa la creación de proyectos de retail con su “Pack Emprendedores”

lunes, 9 de septiembre de 2019, 12:26 h (CET) El ADN comerciante de Carmila, inmobiliaria de tercera generación con un portfolio de 78 centros comerciales, continúa fortaleciéndose. La compañía lanza su ‘Pack emprendedores’, una iniciativa, dirigida a autónomos, emprendedores y empresas de nueva creación, que tiene como objetivo facilitarles el comienzo de su andadura en el sector Retail Conscientes de las dificultades y la complejidad que conlleva el comienzo de la actividad empresarial, la compañía ayuda a estos nuevos empresarios para instalarse en sus centros comerciales.

¿Qué tipo de establecimiento se amolda más a mis productos y/o servicios? ¿Cómo traslado la imagen de mi marca a la Red y consigo la visibilidad suficiente? Con este pack, Carmila ofrece a estos emprendedores un asesoramiento personalizado 360º en el lanzamiento de su tienda, con un análisis pormenorizado de su proyecto empresarial, a través de un partner experto. Éste analizará aspectos como la estrategia de su negocio y realizará un asesoramiento en temas de decoración y el lay out de la start-up.

Además, Carmila pondrá a su disposición su conjunto de herramientas digitales: además del acceso gratuito a Néstor, el portal del comerciante de Carmila, una acción de Kiosco de bienvenida durante el primer mes de apertura de la tienda para ayudarle en la difusión del establecimiento que consistirá en la puesta en marcha de un conjunto de acciones digitales y la organización de un cocktail de bienvenida en la galería del centro comercial.

La inmobiliaria también le trasladará su expertise en el posicionamiento omnicanal de sus centros comerciales, aportándole una ayuda adicional en la visibilidad digital del negocio: la creación y puesta en marcha de la página web del establecimiento, y la apertura de sus perfiles en redes sociales, si todavía no cuenta con ellos. Además, Carmila le iniciará en Google My Business a través de una ficha de empresa en la Red, facilitando así su posicionamiento online en las búsquedas, y pondrá a su disposición de manera gratuita una campaña en Google o Facebook.

El pack para emprendedores que Carmila ofrecerá a estos empresarios también contará con la correspondiente difusión mediática local y condiciones económicas exclusivas.

Con este lanzamiento, la inmobiliaria se posiciona una vez más al lado del comerciante, en este caso cerca del emprendedor para el desarrollo de sus proyectos y objetivos.

