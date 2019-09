Between Traducciones sobre el oficio del traductor jurado Comunicae

lunes, 9 de septiembre de 2019, 10:50 h (CET) La profesión del traductor jurado es probablemente una de las más desconocidas dentro del sector de la traducción profesional. Por este motivo, es habitual que quienes necesitan solicitar una traducción jurada se encuentren con muchas dudas a la hora de llevar a cabo este trámite En primer lugar, es importante saber que no todos los traductores son traductores jurados. Un traductor jurado es aquel que ha obtenido el título de Traductor-Intérprete Jurado otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) y, por tanto, está habilitado para realizar traducciones con carácter oficial. En la actualidad, la única vía para acceder a la condición de traductor jurado es a través del examen que convoca la Oficina de Interpretación de Lenguas, órgano dependiente del departamento ministerial antes mencionado.

Pero ¿qué diferencias hay entre una traducción jurada y una traducción simple?

El principal aspecto distintivo de una traducción oficial es que incluye en cada página la firma y el sello del traductor jurado y contiene al final del documento una breve certificación que acredita que su contenido es fiel y completo con respecto al documento entregado por el cliente. La traducción jurada irá, además, acompañada de una copia del original, debidamente sellada y fechada por el traductor jurado. Por último, otro rasgo que caracteriza a las traducciones juradas es que el traductor oficial no puede omitir ninguno de los elementos que figuran en el documento de origen y, por tanto, cualquier sello, firma, membrete, fotografía, información manuscrita, etc., debe también describirse y traducirse.

Son muchos quienes desconocen la existencia de la figura del traductor jurado hasta que se encuentran en la situación de tener que realizar una traducción jurada. Sin embargo, juega un papel fundamental en multitud de procedimientos. Cualquier persona que quiera, por ejemplo, trabajar en otro país, estudiar en una universidad extranjera o proseguir sus estudios en el sistema educativo español, solicitar un visado, hacer valer en nuestro país una sentencia dictada fuera de España, inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, acreditar méritos en una bolsa de trabajo o internacionalizar su empresa, necesitará, sin duda, contratar los servicios de un traductor jurado oficial.

Between Traducciones es una agencia de traducción especializada en la traducción jurada de todo tipo de documentos, como certificados de antecedentes penales, títulos universitarios, expedientes académicos, certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, certificados médicos, contratos, escrituras notariales, estatutos sociales, demandas y sentencias judiciales, cuentas anuales, etc. Para ello, cuenta con un equipo de traductores jurados oficiales, habilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), que constituye el elemento clave de la empresa.

Su fundadora y directora, Ana Gutiérrez González, es licenciada en Traducción e Interpretación y Traductora Jurada de Inglés. Además de traducir, es su responsabilidad brindar una atención personalizada a cada uno de los clientes y gestionar íntegramente todos los proyectos con el fin de prestar un servicio de traducción profesional fiable y de calidad a precios competitivos. Detrás hay un amplio equipo de colaboradores de todos los idiomas que hace que el engranaje de Between Traducciones fluya a la perfección.

Según ellos mismos afirman, la especialización es la clave de su éxito. La traducción jurada constituye su principal seña de identidad y supone el 80 % de la actividad que desarrollan. Hoy en día, es fácil encontrar profesionales que afirman traducir todo tipo de textos, pero ellos prefieren no arriesgarse a comprometer la calidad de su trabajo. Por este motivo, han optado por especializarse en este ámbito concreto y trabajar exclusivamente con traductores jurados oficiales, cuyos datos se pueden consultar en el listado que el propio MAEC actualiza y publica mensualmente.

El objetivo de Between Traducciones no es otro que sostener un modelo de negocio basado en la honradez, el compromiso y la orientación al cliente desde el momento en que se pone en contacto con ellos hasta hacerle entrega de la documentación traducida, bien en su oficina, por correo postal o por mensajería. Y es que esta empresa de traducción presta sus servicios tanto a nivel nacional como internacional. Por tanto, quien necesite contar con la ayuda de un traductor jurado, puede contactar con ellos para pedir presupuesto sin compromiso y de manera totalmente gratuita. Puntualidad, profesionalidad, atención personalizada y buena relación calidad-precio son las características principales que definen a Between Traducciones.

Vídeos

Between Traducciones - Agencia de Traducción Jurada



