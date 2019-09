Descubre cuáles son las zapatillas trekking ideales para el senderismo ​El senderismo es una práctica muy común en la actualidad, por lo que es importante que las personas cuenten con un calzado que se encuentre a la altura Redacción Siglo XXI

lunes, 9 de septiembre de 2019, 12:00 h (CET)

Para los amantes del senderismo existe un accesorio indispensable que ofrece numerosas ventajas para la realización de esta actividad, como protección al pie y mayor estabilidad en superficies irregulares, mejorando así de esta forma el tiempo que se pase practicando senderismo.



¿Cuáles son las mejores zapatillas del momento? Se puede comparar las zapatillas trekking para conocer cuál es mejor, por lo que te dejaremos una comparativa que te ayudará a escoger la que más te guste.



Northwest Territory Ladies Montana Esta zapatilla, gracias al uso del Gore Tex, ofrece una excelente impermeabilidad. Además, su cierre es Trainer Shoe, cordones que ofrecen un cierre excelente.



Por otra parte, su suela se encuentra diseñada con canales mejorando así la tracción y su tacón alcanza los 2,54 centímetros de altura. Sus costuras son reforzadas, lo que a su vez, le da valor estético al calzado.



No obstante la horma es algo más ancha comparándolo con otros modelos, por lo que escoger la talla debe hacerse con cuidado.



Weweya X-AH8037 La fabricación de la entresuela es de goma suave, mientras que para la suela es otra más dura, ofreciendo amortiguación y una mejor estabilidad en las superficies.



Por fuera está hecha de un cuero que le otorga robustez, ofreciendo mucha protección. Por dentro su forro está hecho de una membrana que transpira y ofrece impermeabilidad y su cierre es de dos cordones que se cruzan.



Salomon XA Pro 3D GTX Su suela es Contagrip Wet Traction, permitiendo un uso en superficies lisas, irregulares, secas y húmedas. Posee en sus laterales y en la punta Sensifit y 3D Chassis, ofreciendo mayor reforzamiento al calzado.



Los cordones son Quicklace y además tiene la membrana Gore Tex, haciéndolos impermeables. Por otra parte al principio el calzado puede ser algo rígido, sin embargo, después de varios usos cede.



CAGAYA SH-71 Con los canales de profundidad ofrecen un mejor agarre, además tiene refuerzos en los costados y en la punta para una mayor protección.



Posee malla transpirable, manteniendo el pie fresco y de igual forma cuenta con una estética práctica de color negro, aunque su suela es más fina que la de los otros calzados.



Adidas Terrex AX3 Membrana Gore Tex para mayor impermeabilidad. Además, por medio de su malla exterior el usuario tendrá una mejor transpiración, la suela contiene canales y su goma es robusta. Tiene refuerzos sintéticos en sus costados, tacón y punta. Algunas opiniones señalan que las zapatillas tienden a ser rígidas, aunque esto variará dependiendo del usuario.



¿Qué tener en cuenta al momento de comprar una zapatilla?



Resistencia e impermeabilidad Ambos aspectos son de suma importancia al momento de adquirir una zapatilla, ya que son las que garantizan la protección y la duración del calzado.



Uno de los materiales que más favorece a estos calzados es el cuero, ya que es bueno para proteger y darle estabilidad a los pies. El calzado se puede fabricar enteramente con él o ser colocado en áreas estratégicas, combinándolo con malla de poliéster.



La impermeabilidad es igual de importante ante los cambios de clima, por lo que es mejor conseguir uno con membrana Gore Tex, un excelente material para aislar la humedad.



Suela y agarre La suela debe adaptarse a las superficies en las que se usará, por lo que debe contar con gomas antideslizantes, tacos o canales profundos trazados en su superficie. Así se garantiza una mejor tracción en las superficies irregulares donde se practique senderismo.



Método de cierre La forma en que se cierra es de importancia, ya que hará que se mantenga el pie en el lugar correcto, para que no existan deslizamientos interiores cuando se pise una superficie irregular y evitar, de este modo, las temidas rozaduras. Lo ideal es que los cordones sintéticos estén en el empeine, como los Trainer Shoe o Quicklace.



Comodidad interior Debe contar con acolchado o un revestimiento que sea cómodo y suave, que ofrezca confort y no provoque fricción ya que se van a recorrer largas distancias con ellas.



El senderismo es una práctica muy común en la actualidad, por lo que es importante que las personas cuenten con un calzado que se encuentre a la altura de la actividad, ofreciendo comodidad, estabilidad y seguridad para que puedan disfrutar de esta actividad tan placentera sin ningún problema.

