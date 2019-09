El Festival Únicos reúne en Madrid lo mejor de la música española y argentina El primer día estará dedicado a duetos y contará con la presencia de las cantantes españolas Vanesa Martín, Pastora Soler, India Martínez, Niña Pastori, Bebe y Marta Sánchez y con las argentinas Lali Espósito, Lucía Galán, Tini Stoessel, Marcela Morelo, Patricia Sosa y Soledad Pastorutti Redacción Siglo XXI

lunes, 9 de septiembre de 2019, 11:28 h (CET) El Teatro Real de Madrid acogerá este año por primera vez el aclamado festival argentino Únicos que tendrá lugar los días 23 y 25 de septiembre y que reunirá las mejores voces de España y Argentina.



El primer día, el 23 de septiembre, estará dedicado a los duetos entre las cantantes más influentes de España y de Argentina. Vanesa Martín, Pastora Soler, India Martínez, Niña Pastori, Bebe y Marta Sánchez cantarán junto a Lali Espósito, Lucía Galán, Tini Stoessel, Marcela Morelo, Patricia Sosa y Soledad Pastorutti acompañadas por una gran orquesta sinfónica dirigida por el maestro Gerardo Gardelin. Este formato se estrenó en el Teatro Colón de Buenos Aires en febrero de 2018 con un éxito sin precedentes.



Y el día 25 de septiembre, el Abrazo del tango y el flamenco será el los protagonista en una noche única que reunirá a los mejores intérpretes argentino de tango del momento, Ariel Ardit y Guillermo Fernández con la excelencia del flamenco en España, Miguel Poveda, y el arte, la simpatía y el buen hacer de Antonio Carmona. Acompañados también de la orquesta sinfónica, dirigida en esta ocasión por Edgar Ferrer.



Únicos, uno de los festivales más importantes de Argentina, ha sido presentando en dos ocasiones en Buenos Aires y abarca distintos géneros como el tango, el flamenco o el pop. En sus ediciones pasadas logró reunir a más de 40 artistas reconocidos local e internacionalmente en un formato sinfónico con los arreglos de las canciones realizados por los mejores directores de orquesta del mundo. Artistas como Joan Manuel Serrat, Luis Fonsi, Marta Sánchez, India Martínez, Il Divo, Tini Stoessel, Rick Wakeman, Bebe, Vanesa Martín, el reconocido DJ Hernán Cattaneo, Niña Pastori, Café Tacuba o Katherine Jenkins entre otros interpretaron en el emblemático Teatro Colón y en los principales espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires sus grandes canciones en dueto con tres orquestas, más de 60 músicos en escena y coros creados especialmente para el Festival. Más de 300.000 mil asistentes se dieron cita para ver a sus artistas gratuitamente con el apoyo y la financiación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Ahora, Únicos llega por fin a Madrid para mostrar al púbico español la increíble relación que existe en materia musical entre los dos países. Un evento único que reunirá las voces más queridas de la música española y la magia y el folklore del tango y el flamenco.

