Septiembre, un mes ideal para viajar por la Red de Paradores de Turismo Durante este mes, una agenda llena de destinos con propuestas culturales, deportivas, gastronómicas y precios sugerentes Jaime Ruiz de Infante

lunes, 9 de septiembre de 2019, 10:17 h (CET) Concierto exclusivo de José Mercé el 28 de septiembre en el Parador de Limpias

La serie se estrena con Caprichos Musicales con José Mercé, uno de los mejores cantaores en activo y uno de los artistas españoles con más carisma y proyección internacional. Un concierto exclusivo en el Parador de Limpias (Cantabria), en un ambiente íntimo que precede a una cena especial y una estancia de una noche (la noche del concierto) con desayuno buffet incluido. Todo un lujo y un privilegio que los amantes del buen flamenco no deben dejar pasar. Concierto + cena + 1 noche + desayuno buffet. Entradas limitadas. La catedral de Santo Domingo por la noche de la mano de Paradores

Paradores ofrece experiencias únicas en entornos increíbles. Los paradores de Santo Domingo de la Calzada y Bernardo de Fresneda ofrecen a sus clientes alojados la oportunidad de conocer la catedral de la localidad riojana, un estupendo modelo de arquitectura protogótica donde viven un gallo y una gallina en recuerdo del milagro del peregrino ahorcado, en una exclusiva visita guiada nocturna. Aún estás a tiempo durante lo que resta del mes de septiembre. Y además no te puedes perder...

Ferias del Jamón. Teruel. Del 8 al 17 de septiembre. Parador de Teruel.



Fiesta de la Vendimia y Vino. Penalva do Castelo y alrededores. Hasta el 15 de septiembre. Parador de Casa da Ínsua (Portugal).



Feria de Albacete. Del 7 al 16 de septiembre. Grandes conciertos e importante feria taurina. Parador de Albacete.



Fiestas de Alcañiz. Del 8 al 13 de septiembre. Parador de Alcañiz.



Fiesta de la Guía. Llanes (Asturias). Interés Turístico Nacional. Fiesta folclórica. Paradores de Cangas de Onís (49 kms.), Fuente Dé (86 kms.) y Gijón (89 kms.)



Feria de Murcia y moros y cristianos. Del 5 al 19 de septiembre. Interés Turístico Nacional. Parador de Lorca (69 kms. ).



Menú lunar para contemplar el plenilunio en Cruz de Tejeda

Bajo el título “Veladas en el Cielo: La Luna llena”, el Parador de Cruz de Tejada ha programado el viernes 13 de septiembre una original actividad coincidiendo con el plenilunio. Además de asistir a una master class sobre los misterios de nuestro satélite y observar el firmamento disfrutarás de una cena a base de una menú de inspiración lunar: sopa de papaya con núcleo frío de batata, taco de bacalao menguante, frío de piña lunar, ternera confitada con núcleo de yema de huevo y cráter de luna negra. No te lo pienses porque las plazas son limitadas. El Parador de Antequera revive la cocina íbera de hace más de dos mil años

El Parador de Antequera será escenario el 13 de septiembre de un evento gastronómico protagonizado por la cocina íbera. El jefe de Cocina, Damián Partido, revive la gastronomía del año 300 a.C. en una cena teatralizada que ofrece un menú con alimentos y comidas de la época: pan íbero de cebada con garo, gachas, ensalada de rapónchigo, guiso de garbanzos, caballa asada, toro braseado… Todo acompañado de cerveza íbera, agua e hidromiel. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Lisboa, ¿qué tienes que ir a ver? Históricamente el centro de Lisboa se encuentra en torno a la Baixa y las colinas que la rodean ¿Por qué viajar a Egipto al menos una vez en la vida? Famosos templos, esfinges y pirámides de la época de los faraones, se mezclan con iglesias coptas ortodoxas y mezquitas musulmanas Castillo de San Diego 2018, un icono de bodegas Barbadillo Elaborado con frutos, de buena maduración, procedente de viñedos de 20 años de Gibalbín y Santa Lucía, en Jerez Superior Restaurante Las Flores, en la mejor y más extensa playa de Marbella A unos 5 kilómetros de la ciudad de Marbella, en dirección a Málaga, se encuentra este chiringuito-restaurante, a pie de playa, con una apetitosa propuesta gastronómica Los galardonados vinos de Maior de Mendoza La finca “Las Tablas” fue plantada en 1976, sobre laderas en pendiente, de suelos graníticos de xabre, frente al Océano Atlántico y protegida de los vientos del norte, a una altitud de unos 70 metros sobre el nivel del mar, en la zona más septentrional de la DO Rías Baixas