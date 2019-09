La líder Ucrania no afloja y Portugal vuelve a la lucha con gol de Cristiano La buena cosecha permitió al cuadro portugués sumar 5 puntos y seguir a la estela de Ucrania Redacción Siglo XXI

domingo, 8 de septiembre de 2019, 10:04 h (CET) La selección ucraniana de fútbol doblegó por 0-3 a Lituania y no aflojó como líder del Grupo B de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020, donde Portugal volvió a la lucha de los primeros lugares después de vencer por 2-4 en su visita a Serbia.



Cristiano Ronaldo marcó un gol para su equipo en la cita más destacada de este grupo, que se saldó con triunfo visitante por su mayor pericia en los metros finales. Abrió el marcador William Carvalho, al borde del descanso y empujando a la red un balón suelto en el área rival, tras un fallo del portero Marko Dmitrovic en un centro lateral.



Espoleados por ese 0-1 con cierta fortuna, los lusos firmaron una sólida segunda mitad y ampliaron su renta con un golazo de Gonçalo Guedes en el 58'. El atacante valencianista hizo un recorte con la diestra para meterse en el área y conectó con el otro pie un duro disparo casi a la escuadra, fuera del alcance de Dmitrovic.



A pesar de que Nikola Milenkovic recortó diferencias con un potente cabezazo a la salida de un córner, 'CR7' se encargó de truncar las esperanzas serbias con el 1-3 en el minuto 80. Aprovechando una asistencia de Bernardo Silva a la espalda de los centrales, el ariete de la Juventus batió con la puntera al guardameta rival.



Respondió de inmediato Aleksandar Mitrovic, con el 2-3 a raíz de un fuerte lanzamiento nada más adentrarse en el área de Rui Patricio. Y ya en el alargue, el propio Bernardo Silva culminó su gran noche con el definitivo 2-4 gracias a un zurdazo raso y ajustado a la cepa del poste.



La buena cosecha permitió al cuadro portugués sumar 5 puntos y seguir a la estela de Ucrania, que horas antes había ganado sin complicaciones en tierras lituanas. Oleksandr Zinchenko y Marlos dieron ventaja a los visitantes en la primera mitad del encuentro, para que Ruslan Malinovsky cerrara la goleada favorable a los pupilos de Andriy Shevchenko.

