Andreescu gana el US Open y Serena Williams continúa sin récord Williams perdió otra nueva oportunidad de sumar el 24º título 'grande' Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 8 de septiembre de 2019, 09:59 h (CET)

La joven tenista canadiense Bianca Andreescu conquistó este sábado el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, gracias a su victoria en la final por 6-3 y 7-5 sobre la estadounidense Serena Williams, quien por su parte se quedó otra vez sin igualar el récord de Margaret Court.

A sus 37 años y número 8 del ranking mundial de la WTA, Williams perdió otra nueva oportunidad de sumar el 24º título 'grande' a su dilatado palmarés. Para mayor inri, a la estadounidense le ocurrió como en la edición del 2018 en este torneo, cuando cedió ante la japonesa Naomi Osaka en el partido definitivo por salir campeona.

