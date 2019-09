El tirador Melitón Briñas se proclama Campeón del Mundo Trap 5 en Valencia El podio con 130 platos del miembro de ‘Granada Paralímpica’ lo completa Josep Bertrán (2º con 124 platos) y Ramón Cañada (3º con 123 platos) Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 8 de septiembre de 2019, 09:52 h (CET)

El tirador bastetano de Foso Olímpico Melitón Briñas ha conseguido en la ciudad valenciana de Cheste la medalla de oro en el IV Campeonato del Mundo Trap 5 celebrado el pasado fin de semana, modalidad en la que participaba por primera vez en competición oficial.

Organizado por el Consejo Mundial de Federaciones Deportivas de Caza y Tiro (FEDECAT), la Federación de Tiro Olímpico Comunidad Valenciana ha sido la entidad anfitriona. El propio Briñas agradece a FEDECAT y Sociedad Valenciana de Caza y Tiro haber incluido por primera vez la categoría paralímpica en una de sus competiciones internacionales.

“Una competición en la que ellos mismos a la entrega de los premios y medallas, agradecieron nuestra participación, la de tiradores con discapacidad. Sin duda es un paso más en la normalización deportiva el que se está dando al incluir otras modalidades no solo la del Foso Olímpico, en esta serie de eventos”, apostilla el bastetano. Por otra parte, Melitón Briñas se muestra “muy contento con el resultado obtenido consiguiendo la primera plaza del podio”, ya que es una modalidad que nunca ha practicado. Por ello, se siente muy satisfecho del resultado obtenido ya que suma a su extenso palmarés internacional, otro Campeonato del Mundo.

De esta manera, Melitón Briñas se ha proclamado Campeón del Mundo Trap 5 con 130 platos abatidos, seguido de los tiradores Josep Bertrán que ha quedado segundo con 124 platos y Ramón Cañada tercero, con 123 platos. Esta categoría de Trap 5 adaptado, ha demostrado ser tan vistosa como el resto de categorías del campeonato. Por último sentencia Briñas, “también quiero destacar que con mi participación y la de mis compañeros tiradores paralímpicos, queremos dar a conocer este deporte y sus diferentes modalidades para que otras personas con discapacidad, tengan la misma ilusión que nosotros y las oportunidades suficientes, para sumarse a la práctica deportiva del Foso Olímpico o del Trap 5”.

Aunque el éxito conseguido por Melitón Briñas es rotundo en Trap 5, deja claro que su “objetivo hoy por hoy se centra en el Foso Olímpico”, y si bien participa en estas competiciones, es sin duda porque le “fortalecen a la hora de conseguir experiencia en cancha de tiro”. También agradece a sus patrocinadores la apuesta por su persona y este deporte, especialmente a Rubio ExpoCash y Restaurante Briñas, así como al Ayuntamiento de Baza y a sus compañeros de ‘Granada Paralímpica’ y ‘La Ciudad Accesible’.

A partir de ahora, el de Baza empieza con la preparación para el Mundial que tiene en el mes de octubre en la ciudad australiana de Sídney, en el cual espera hacer una buena participación “y dar otra ilusión en forma de medalla a mi tierra, amigos y familia, además de contribuir a hacer este deporte aún más grande en nuestro país”. Destaca que tras el podio conseguido en Croacia, se ha colocado en la primera posición de ranking mundial.

Diferencia entre TRAP 5 y Foso Olímpico Esta modalidad de TRAP 5 a diferencia del Foso Olímpico, se caracteriza por tener menos complejidad a nivel de técnica. No obstante, tiene su dificultad como todas las modalidades deportivas. Se utilizan cinco máquinas mientras que en foso se emplean quince. Los ángulos son distintos y la distancia es menor que en Foso.

“Es una modalidad mucho más llevadera sobre todo para los participantes en silla de ruedas”, aclara Melitón Briñas. A nivel internacional esta modalidad no esta aún introducida en el mundo paralímpico, aunque después de este Mundial ya han sido muchos los deportistas con discapacidad a nivel internacional los que se han interesado para poder participar en futuras competiciones. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Análisis de la segunda jornada de la Liga El último partido de la jornada se celebró en el Nou Camp y el Barça dio una exhibición de juego vistoso y ocasiones de gol Los 'Red Sticks' inician el Europeo con una clara derrota ante los anfitriones La selección de Bélgica ganó 5-0 y se dio un homenaje en casa El Mundial júnior de atletismo deja un balance de 15 medallas para la delegación española Nagore Folgado fue una de las grandes protagonistas de este Mundial para los nuestros. A pesar de su tremenda juventud, ya que apenas tiene 15 años, la valenciana, atleta con discapacidad visual, ha demostrado ser una gran especialista de las pruebas de velocidad Valverde: "¿El jefe del equipo? Yo creo que está claro, ¿no? "He cedido solo 57-58 segundos, o sea que bien" Pablo Lima y Alejandro Galán se estrenan con victoria en Valencia La pareja hispano-brasileña remonta un set en contra a Adrián Allemandi y Agustín Gómez-Silingo (6-7, 7-5 y 6-3)