Realidad y ficción en Venezuela Jesús Gómez Estruch, Valencia Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 7 de septiembre de 2019, 11:48 h (CET) Nadie se atreve a dar una fecha exacta, pero la prensa de América Latina asegura que representantes de Juan Guaidó y Nicolás Maduro van a volver a encontrarse en las Islas Barbados tras dos semanas sin contactos. Podría tratarse de una buena noticia que, pese a las declaraciones del canciller venezolano en la cumbre de los Países no Alineados solo podrá corroborarse cuando se conozca el día y la hora. Por el momento, la escalada verbal entre Estados Unidos y Venezuela, a la que se suman las provocaciones que lanza Maduro contra el Presidente colombiano Iván Duque, con las FARC como telón de fondo, no ayudan en nada.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.