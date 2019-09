Sánchez sabe con seguridad que los renovados PP y Ciudadanos no le van a facilitar la investidura el próximo mes de septiembre, así que debe optar entre nuevas elecciones o intentar un gobierno en solitario, apoyado desde fuera por Podemos y los nacionalistas. Un dato importante es que el sondeo de Tezanos se hizo antes de que el PSOE llegara a un acuerdo con los nacionalistas, con la necesaria abstención de Bildu, para gobernar Navarra; por otra parte, la campaña electoral de unos eventuales comicios generales coincidiría con la sentencia del proceso a los secesionistas catalanes. Curiosamente Sánchez solo parece sentirse a gusto en el terreno de la ambigüedad, y esa es al final su gran debilidad. Seguimos esperando conocer con qué programa piensa gobernar en economía, pensiones, educación y organización territorial. Si lo de Gobierno en coalición con Podemos parece que no y lo del Gobierno en solitario tampoco. Estamos abocados a nuevas elecciones que esperamos no dependan de sondeos Tezanos.