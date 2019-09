Sembrar inquietud e incertidumbre Jose María Gutierrez, Toledo Lectores

@DiarioSigloXXI

sábado, 7 de septiembre de 2019, 11:43 h (CET) Las actuaciones políticas de Boris Johnson no han hecho más que sembrar inquietud e incertidumbre en el ya de por sí inestable equilibrio político europeo. La decisión de anular el plan de inversiones de 300 millones de libras en Escocia, el territorio más contrario a una salida del Reino Unido de la Unión Europea, y la amenaza a la Comisión para que cambie su idea de evitar una frontera dura en Irlanda, colocan las negociaciones del Brexit en el peor escenario.



El discurso populista y nacionalista de Johnson está creando una fuerte frustración política y una no menor polarización de la sociedad. Con sus declaraciones que van de la extravagancia a la ofensa, Boris Johnson está entrando en el terreno de una irresponsabilidad cuya factura tendrán que pagar todos los europeos, pero en primer lugar los británicos.

