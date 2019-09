Vip Reformas ofrece 10 consejos para que una reforma de baño sea todo un éxito Comunicae

viernes, 6 de septiembre de 2019, 16:26 h (CET) Una de las estancias en las que más se trabaja por mejorar a través de pequeñas reformas, a la par que la cocina, es el cuarto de baño, por lo que Vip Reformas ofrece una serie de consejos fruto de su experiencia para que este proceso se realice con los mejores resultados Antes de solicitar un presupuesto de reforma de baños, los interesados deben tener en cuenta una serie de pautas para que la tarea sea lo más ágil posible y, sobre todo, para que se cumpla todo lo deseado con las mejores calidades.

Distribución eficiente

Una de las claves es tener claro desde el principio que la distribución debe seguir un patrón para que continúe manteniendo unas distancias mínimas entre elementos.

Para conseguir los mejores resultados, el usuario deberá realizar una especie de boceto o croquis en el que disponga como considere los distintos elementos que estarán instalados en este espacio.

Iluminación

Uno de los aspectos que más se debe tener en cuenta a la hora de modificar un cuarto de baño es su iluminación, ya que en esta estancia se pueden generar diferentes ambientes que necesitan luces distintas.

El espejo y el lavabo tiene que contar con una iluminación propia para los momentos en que se vayan a usar aunque la ducha es otro de los puntos que, si no tiene una ventana que permita suficiente entrada lumínica, se debe incorporar otro foco propio.

Cuanto menos, mejor

Una de las premisas por las que suelen abogar los diseñadores interioristas es el minimalismo, una corriente que, en el caso del cuarto de baño, también es válida dadas las características de este lugar de la casa.

Por ello, el usuario debe tener presente siempre la superficie de la estancia, evitando un efecto tetris que puede ser, a la larga, muy incómodo y puede hacer inútil el esfuerzo de la reforma.

El material

Si lo tradicional es revestir el baño a través del alicatado, hoy en día existen multitud de alternativas más elegantes y funcionales, tales como la madera, el microcemento o el papel. No obstante, lo idóneo es que los interesados no se dejen llevar por las modas y se informen bien sobre las características de la vivienda para conocer qué material sería el mejor para ese caso.

Puntos de almacenamiento

Cuando el usuario sopesa las posibilidades en cuanto a mobiliario, debe tener presente la necesidad que tiene de almacenamiento, por lo que buscará aquellos muebles con amplia capacidad para este objetivo.

Vip Reformas es una de las empresas líderes del sector, actuando como plataforma para ofrecer a los interesados tres presupuestos de diferentes equipos profesionales para que el cliente decida quién se encargará de la reforma que tiene prevista.

