Grupo Especta considera "clave" el feeling en la elección de un arquitecto

viernes, 6 de septiembre de 2019

viernes, 6 de septiembre de 2019, 16:22 h (CET) La elección del arquitecto es el primer escollo al que aquellos que desean acometer la construcción de una vivienda o local deben enfrentarse, por lo que se deben tener en cuenta una serie de factores importantes que intervienen en este proceso, según Grupo Especta El diseño de una construcción estará a cargo de un arquitecto como los de Especta Construcciones, que escuchará a su cliente para transmitir en el papel el resultado que éste espera, por lo que se considera “clave” el feeling que se puede conseguir en el trato profesional-cliente.

Esta sensación que se genera en el cliente es fundamental en muchos otros sectores, pero en este, en el que está en juego

El diseñador tendrá el deber también de asesorarle durante todo el proceso para así llegar a un equilibrio entre lo que el cliente desea y lo más adecuado desde el punto de vista arquitectónico.

Pero dar con un arquitecto que garantice el mejor resultado no es fácil, así que lo mejor es seguir varios consejos de expertos en la materia para acertar en esta búsqueda tan importante:

Elaboración de un listado: la persona interesada puede hacer una lista con los profesionales que desempeñen su labor en el entorno para comenzar a dilucidar desde ahí el nombre del profesional que se encargará del trabajo.

Primeros contactos: una vez dado el primer paso, lo siguiente es ponerse en contacto con cada uno de ellos para explicarles la intención de la construcción que se quiere acometer y consultar la disponibilidad que tienen para ocuparse de ella.

Reunión: esta es, probablemente, la fase más importante en la búsqueda de arquitecto, ya que se comunicará el presupuesto del que se dispone, además de poder solicitar en persona un portfolio de los trabajos anteriores.

Es fundamental el contacto que se establezca en este punto porque determinará la confianza entre el interesado y el experto.

Si el cliente considera en este encuentro que se ajusta a lo que requiere, puede, incluso, solicitar un pequeño boceto con lo que sería la distribución del solar para así terminar de decidirse.

Tras estos pasos fundamentales, se puede tomar una decisión objetiva sobre cuál será la mejor opción de arquitecto.

Uno de los últimos consejos es no fijarse en los honorarios, ya que, en muchas ocasiones, la diferencia entre distintos diseñadores se puede ver compensada en el resto del presupuesto.

Grupo Especta cuenta con todas las figuras profesionales que intervienen en la totalidad del proceso, controlando las distintas áreas de desarrollo del proyecto, por lo que el cliente puede disfrutar de un servicio integral y de calidad desde el primer momento que toma la decisión hasta el final de toda la fase de construcción.

