Drones para asistir a los peregrinos del camino de Santiago según la Xunta de Galicia Comunicae

viernes, 6 de septiembre de 2019, 13:50 h (CET) Estos dispositivos incorporarán unos desfibriladores de fácil utilización para poder aplicarlos en tiempo récord Esta semana el consejero de Economía de la Xunta, Francisco Conde, ha anunciado que se instaurará un servicio de cardioprotección en el Camino de Santiago. La utilización de drones para asistir a los peregrinos hará mucho más rápida la actuación ante una parada cardiorespiratoria durante el propio trayecto. El sistema estará disponible en el año 2020, antes de que tenga lugar el Xacobeo 2021. Se trata de un ejemplo más de cómo los drones se están introduciendo en la vida diaria.

Cada vez son más quienes apuestas por los cursos de drones para poder incorporarlos en distintos mecanismos y servicios a nivel público y privado. Este sistema de drones estará en contacto con el 061. Poseerán un electrocardiógrafo y un desfibrilador para poder atender lo más rápido posible a aquellas personas que sufran en algún tramo del Camino una parada cardiorrespiratoria.

Para que sea lo más efectivo posible, el sistema se encuentra en el interior de la Central de Coordinación de Urgencias Sanitarias CCUS-061. Por ello, ante las llamadas de posibles paradas el dron llegará en tiempo récord para poder salvar la vida de estos pacientes. Con el objetivo de poder llevar a cabo su aplicación lo más eficaz posible, la Xunta ha declarado que los desfibriladores son de uso sencillo, por lo que cualquier persona que acompañe al paciente los podrá utilizar sin ningún problema. Guiados en todo momento por el personal sanitario que se encuentra en la base del 061.

Se trata de una medida que convierte a nivel nacional a Galicia en toda una pionera del sector. La aplicación de vehículos aéreos no tripulados para mejorar la asistencia de usuarios en periodos de peregrinación será de lo más eficaz, como explican especialistas como la empresa Aero2mil Dron. Pero esta iniciativa no solo contará con drones, también incorporará en más de setenta albergues públicos desfibriladores semiautomáticos externos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.