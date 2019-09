Expertos resaltan la importancia de los tratamientos personalizados en el abordaje de la obesidad

La obesidad es en la actualidad, según los expertos, la gran epidemia del siglo XXI, llegando a convertirse en una de las primeras causas de muerte evitable en todo el mundo. Por ello, resulta de vital importancia llevar a cabo un adecuado abordaje de la enfermedad. En este sentido, la cirugía bariátrica y metabólica representa un método coste eficiente para tratar esta patología, ya que evita complicaciones a los pacientes al mismo tiempo que ahorra dinero al sistema sanitario.



Para luchar contra la obesidad y abordar su tratamiento desde un punto de vista multidisciplinar, se celebra por primera vez en España el XXIV Congreso Mundial de la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y Enfermedades Metabólicas (IFSO) junto con el XXI Congreso de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad Mórbida y de las Enfermedades Metabólicas (SECO), del 3 al 7 de septiembre en Madrid.



En él se dan cita alrededor de 3.500 especialistas, entre los que se encuentran cirujanos, endocrinos, psicólogos, diabetólogos, endoscopistas o profesionales de la llamada ‘Integrated Health’, entre otros. “Estamos muy orgullosos de que el Congreso IFSO se celebra por primera vez en nuestro país, ya que hemos competido con otras ciudades muy válidas para conseguirlo, como Roma, Johannesburgo o Ámsterdam. Ello supone un reconocimiento a nivel internacional tanto de los cirujanos españoles como de la cirugía bariátrica y metabólica realizada en nuestro país”, ha indicado el doctor Antonio Torres, presidente del Congreso.



Durante la celebración del evento tiene lugar el simposio ‘The Right Procedure for the Right Patient at the Right Time’ patrocinado por Johnson & Johnson Medical Devices Companies, donde se hace hincapié en la importancia de los tratamientos personalizados en el abordaje de la obesidad. Así lo aseguran los expertos que indican que personalizar el tratamiento para cada paciente resulta esencial para lograr buenos resultados en el escenario de la obesidad y de la cirugía bariátrica y metabólica.



Tal y como ha incidido el doctor Torres, “en este caso, no hablamos de enfermedades sino de enfermos, ya que en la obesidad no valen medidas generalistas que puedan ser consideradas iguales para todo el mundo. Cada paciente requiere de atención individualizada y multidisciplinar, no solo para identificar las alteraciones que sufre, sino también a la hora de diseñar una estrategia terapéutica adecuada”. Según ha añadido el doctor, “actualmente nos encontramos en un camino muy bien orientado en este sentido, pero todavía queda trabajo por hacer, ya que muchos países no cuentan con las infraestructuras y facilidades para conseguirlo”.



Además, también se abordan otros aspectos novedosos en torno a la obesidad durante esta cita. “Hay sesiones que incluyen cirugía en directo, retransmitida desde el Hospital Clínico San Carlos; otra sesión que se centra en el papel de la mujer en la cirugía bariátrica y metabólica; e incluso, otra en la que participan los propios cirujanos que han sido sometidos a cirugía bariátrica y que van a aportar su visión de cómo la cirugía les ha cambiado la vida en este sentido”, ha explicado el doctor Torres.



Además, desde IFSO se va a poner en marcha un programa llamado Advance Training Centre (ATC) para expandir estrategias de formación en cirugía mínimamente invasiva, laparoscópica, robótica y endoscópica del sobrepeso y la obesidad. “Se va a empezar en Madrid y de ahí queremos que se extienda a todo el mundo bajo el paraguas de la Federación IFSO, que cuenta con más de 10.000 miembros a nivel mundial”, ha argumentado el presidente del Congreso, el doctor Antonio Torres.