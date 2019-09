WhatsappMarketing renueva su imagen corporativa ampliando su negocio online Comunicae

viernes, 6 de septiembre de 2019, 08:31 h (CET) Desde el año 2014, la plataforma ofrece marketing por Whatsapp, en 2019 ha ampliado sus servicios y empezará a ofrecer nuevas modalidades de campañas de mensajes masivos vía Whatsapp, Telegram, Wechat, Facebook & Email Marketing Ilimitado Con el objetivo de llegar a nuevos canales con las campañas de mensajes masivos, la plataforma de marketing WhatsappMarketing, ahora WhatsMarketing, ha optado por ‘hacerse un lavado de cara’ y mostrar una nueva imagen corporativa que les llevará a expandir su negocio y adaptarse a las nuevas estrategias del mundo mobile

El mundo del marketing online se vuelve cada vez más complejo con la constante aparición de nuevas estrategias, tendencias y plataformas. Sin embargo, para una empresa es imprescindible que sus estrategias comerciales y publicitarias estén a la orden del día para competir en el mercado de su respectivo sector.

Es debido a ello que multitud de compañías y agencias de marketing se ven obligadas a transformarse para sobrevivir y es el mismo caso el que ocurre con WhatsMarketing.

Desde que en 2018 se crea Whatsapp for Business se hacen oficiales las campañas vía Whatsapp y la atención al cliente desde menús automatizados con bots. Posteriormente nace WhatsEmail, la plataforma de email marketing ilimitado, junto al Marketing de Automatización efectiva.

En respuesta a todas estas novedades, este 2019 nace WhatsMarketing, continuando con su atención personalizada, el servicio eficaz y el mejor soporte técnico desde hace 5 años. La plataforma crece con envíos masivos de correos electrónicos b2c, b2b. Telegram, Facebook y Google.

“Llevamos 5 años con mucho trabajo, esfuerzo y tenacidad en los proyectos”, comenta Gonzalo Gomez Rufino, Director LATAM de la compañía.

Nueva imagen, nuevo servicio

Desde el año 2014, la plataforma ofrece marketing para Whatsapp, en 2019 ha ampliado sus servicios y empezará a ofrecer nuevas modalidades de campañas de mensajes masivos vía Whatsapp, Telegram, Wechat, Facebook & Email Marketing Ilimitado.

Ofrecerá atención al cliente omnicanal en Telegram, Facebook y Whatsapp dónde la empresa ha optado por priorizar estas plataformas como canales objetivos para sus clientes actuales y potenciales.

WhatsMarketing pretende ser un servicio que destaque entre su competencia y por ello se definen con una función muy clara: llegar a conectar empresas y profesionales con sus potenciales clientes en todos los canales posibles.

Como primera línea de actuación ponen a disposición de sus clientes las siguientes estrategias: envíos masivos de mensaje via Whatsapp, campañas de email marketing ilimitadas, envíos de mensajes masivos vía Telegram, Wechat y campañas de envío masivo vía correo electrónico ilimitado.

Como novedad, también presentan una nueva funcionalidad en las campañas de mensajes masivos vía WhatsApp. Desde este momento los clientes podrán enviar mensajes personalizados, incluyendo una foto de perfil, texto, foto o vídeo.

WhatsMarketing se especializa en campañas políticas que requieran la creación de grupos personalizados, con moderadores o influencers por sector en los canales: Whatsapp, Facebook, Twitter y Wechat.

