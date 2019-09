Cómo hacer una reforma sin gastar mucho dinero, por Reforma Madrid Comunicae

jueves, 5 de septiembre de 2019, 17:26 h (CET) El concepto de reformar la casa suele estar unido a la idea de tener que invertir mucho. Reforma Madrid, empresa líder del sector, desvela las claves para poder afrontar una reforma de manera económica Tarde o temprano, llega el momento de hacer algún cambio en la decoración de la casa. Cambios que pueden ser más o menos profundos, dependiendo de lo que desee el propietario y del estado en el que se encuentren determinadas cosas, como el mobiliario o las instalaciones.

Lo cierto es que acometer un cambio de este tipo es mucho más que darle un aire nuevo a la casa. Es también, en opinión de los expertos, buscar una manera de renovarse a uno mismo, como si el hogar necesitara mostrar que también su propietario evoluciona. Aunque a la vez que se plantea una persona hacer una buena reforma, también puede venirle a la mente escenas de bolsillos vacíos y dinero que se va por todos los lados.

Aunque el precio de una reforma depende en buena medida de lo profunda que sea esta, lo cierto es que no hace falta gastar mucho dinero para hacerla, según Reforma Madrid. Desde https://reforma-madrid.net ofrecen algunas ideas para cambiar de aspecto la casa sin sacrificar el bolsillo.

Un poco de pintura puede hacer mucho

Si hay algo que puede cambiar el aspecto de una estancia por completo, es un poco de pintura. Un cambio de color hará que la casa parezca otra, bien sea en las paredes o pintando los muebles de forma diferente.

Pintar las paredes es una buena ocasión para aprovechar y crear espacios en una misma habitación, con estilos distintos. Se puede probar a poner una esquina en tonos pastel, y dejarlo como una zona de relajación, o pintar la pared en la que está la mesa de trabajo en colores que ayuden a potenciar la creatividad. El resultado será espectacular.

Aprender a reutilizar cosas

Reciclar y reutilizar es mucho más que una moda para cuidar el medio ambiente. Es una manera de darle a cosas que parece que no encajan una nueva oportunidad en otra parte. A menudo, hay piezas de mobiliario que dejan de cumplir su función en una zona de la casa, mientras que en otra se necesita algo que bien podría cubrir ese mueble.

Por ejemplo, un aparador puede convertirse en un estupendo mueble para la entrada, o en una mesa auxiliar donde tener guardadas las herramientas del garaje, los juguetes de los niños y mucho más.

Esta idea pone de manifiesto otro punto muy importante para reducir costes en una reforma:

Elegir materiales de la máxima calidad

Un consejo muy destacado de reforma-Madrid.net es no escatimar en la calidad de los materiales que se utilicen. Tanto si se trata de un pequeño cambio como si es una reforma integral.

Este aspecto, que puede parecer todo lo contrario al ahorro, en realidad es una apuesta a largo plazo, ya que cuanto mejor sean los materiales, y el mobiliario, que se elijan, su vida útil será mucho mayor, con lo que se ahorra mucho dinero en mantenimiento o reformas más adelante.

Apostar por profesionales de las reformas

En caso de que se trata de una reforma profunda, los expertos recomiendan no jugársela. No es buena idea tratar de ahorrar dinero haciendo cosas que se desconocen, ya que a corto plazo podría tenerse que volver a gastarlo, para solucionar los problemas que surjan. En vez de eso, lo más recomendable para cuidar el bolsillo es recurrir a profesionales; a una empresa especializada en proyectos de reforma como Reforma-Madrid.

"Con una apuesta clara por la calidad y el trato personalizado, se adapta a tus necesidades y presupuesto, para que puedas comprobar que no hace falta gastar mucho dinero para hacer y disfrutar de una buena reforma", concluye Reforma Madrid.

