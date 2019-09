Herbalife Nutrition amplía su gama de complementos alimenticios con proteína vegetal Comunicae

jueves, 5 de septiembre de 2019, 16:55 h (CET) Las proteínas vegetales suponen una alternativa a las de origen animal, e ingeridas en una cantidad adecuada, logran los mismos beneficios, generando saciedad y una mejor salud ósea. Herbalife Nutrition cuenta con un catálogo de complementos alimenticios muy consolidados que incluyen proteínas vegetales, y acaba de lanzar Triblend Select, un producto 100% vegano para una nutrición natural y de alto rendimiento Las proteínas son fundamentales para el aumento de la masa muscular, el mantenimiento de los huesos y el desarrollo de gran cantidad de procesos del organismo. Si bien se suelen asociar con fuentes de origen animal, el veganismo, el vegetarianismo o el flexitarianismo, sumados a las últimas tendencias en sostenibilidad y búsqueda de alimentos cada vez más saludables, están generando el uso de fuentes alternativas de proteínas a las de origen animal. Éstas, en una cantidad adecuada, logran los mismos beneficios.

Como alternativa a la carne, los huevos y los derivados de la leche -productos que si no cuentan con condiciones de almacenaje y transporte óptimos pueden suponer riesgos importantes para la salud- se están imponiendo cada vez más productos como la soja, la calabaza, las lentejas o las almendras como fuentes de proteína vegetal. La cuestión es: ¿son realmente efectivas?

En realidad, la absorción de las proteínas vegetales de forma natural es inferior respecto a las proteínas animales, por lo que los vegetarianos y veganos deberían consumir cantidades mayores de proteínas para mantener una dieta equilibrada. Si además son personas que practican ejercicio de forma habitual, deberían ingerir un 30% de proteínas en su ingesta calórica, ya que al hacer ejercicio el cuerpo necesita producir y mantener masa muscular.

Todos aquellos que adoptan una dieta natural basada en proteínas vegetales deben encontrar alimentos ricos en estas proteínas (cereales, legumbres, habas, frutos secos) y mezclarlos en las proporciones correctas para que aporten la cantidad necesaria de aminoácidos requeridos por el organismo. De lo contrario, podrían presentar déficit en su ingesta calórica.

Otra alternativa válida y más sencilla son los suplementos de proteínas vegetales, que suelen contener soja, guisantes, arroz y otras proteínas mezcladas para ayudar a los vegetarianos y veganos a llevar una vida activa, desarrollar musculatura y practicar deporte de forma efectiva y sencilla.

La multinacional especializada en nutrición y estilo de vida saludable, Herbalife Nutrition, ha lanzado al mercado complementos nutricionales que incluyen dos de las proteínas vegetales más importantes: soja y guisantes.

La proteína de soja se halla en el batido de control de peso más reconocido de la marca, Fórmula 1, que está disponible en gran cantidad de sabores: delicia de fresa, plátano, galleta crujiente, café latte, manzana y especias, menta y chocolate, y frutos del bosque, entre otros. Este producto contiene también proteínas de la leche y micronutrientes esenciales.

La proteína de soja es además el componente principal en los batidos de proteínas Pro 20 Select, aptos para vegetarianos, pues carecen de gluten, lácteos, edulcorantes o aromas artificiales. También es posible hallar soja en las bebidas con proteínas en polvo y en los frutos secos tostados que comercializa la empresa.

La soja es la proteína vegetal más importante, pues a diferencia de las otras, se considera una fuente de proteína completa por su proporción alta de aminoácidos esenciales digeribles por el organismo humano.

La proteína de guisante, por su parte, se encuentra en los batidos Fórmula 1 Sin, una variante de los batidos Fórmula 1, sin lactosa, soja ni gluten. También es posible obtener esta proteína en el más reciente producto de la marca, el batido de proteínas vegano Tri Blend Select, lanzado el pasado mes en España, que mezcla el guisante, la quinoa y el lino para proveer los aminoácidos esenciales en las proporciones adecuadas, así como fibra, vitamina C y siete minerales clave para una nutrición natural y de alto rendimiento.

Se debe revisar con detenimiento la mezcla de ingredientes de cada producto antes de su consumo para determinar si efectivamente se ajustan a la ingesta calórica estimada para cada dieta vegetariana o vegana particular.

Sobre Herbalife Nutrition Ltd

Herbalife Nutrition es una compañía global de nutrición que tiene como propósito hacer el mundo más saludable y feliz. La compañía tiene como misión la nutrición, cambiando la vida de las personas con excelentes productos y programas de nutrición desde 1980. Junto a sus distribuidores independientes de Herbalife Nutrition, están comprometidos en la búsqueda de soluciones para los problemas mundiales de malnutrición y obesidad, el envejecimiento poblacional, el creciente coste de la asistencia sanitaria pública y el aumento de emprendedores de todas las edades. Herbalife Nutrition ofrece productos de alta calidad respaldados por la ciencia, la mayoría producidos en instalaciones propias de la compañía, sesiones personalizadas con un distribuidor independiente de Herbalife Nutrition y un enfoque comunitario de apoyo que inspira a los clientes a adoptar un estilo de vida más saludable y activo.

Los productos de nutrición objetiva, control de peso, energía, fitness y cuidado personal de Herbalife Nutrition están disponibles exclusivamente a través de sus comprometidos distribuidores independientes en más de 90 países.

En sus esfuerzos en responsabilidad social corporativa, Herbalife Nutrition apoya a la Herbalife Nutrition Foundation (HNF) y sus programas Casa Herbalife para ayudar a proporcionar una buena nutrición a niños necesitados. Herbalife Nutrition también se enorgullece de patrocinar a más de 190 atletas, equipos y eventos alrededor del mundo.

Herbalife Nutrition cuenta con aproximadamente 8.900 empleados en el mundo y sus acciones se cotizan en la bolsa de Nueva York (NYSE:HLF), con unas ventas netas anuales de aproximadamente 4.900 millones de dólares en 2018. Para saber más, visitar Herbalife.com o IAmHerbalife.com.

La compañía también invita a los inversores a visitar su página web de relaciones con los inversores en ir.herbalife.com, donde encontrarán toda la información financiera actualizada, así como las últimas novedades.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo diseñar un escaparate original que llame la atención, por Integrity Plus Cómo hacer una reforma sin gastar mucho dinero, por Reforma Madrid Trucos para acelerar el crecimiento del pelo, por crecepelo.pro IMF Business School analiza la baja laboral voluntaria: ¿dejarlo todo y empezar de cero? Cómo disimular la calvicie con una prótesis capilar, por protesiscapilares.pro