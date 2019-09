La economía colaborativa lidera las nuevas tendencias Proptech, según Instituto de Valoraciones Comunicae

jueves, 5 de septiembre de 2019, 16:31 h (CET) Las diferentes aplicaciones y plataformas que permiten colaboración y contacto directo entre los diferentes players del sector inmobiliario están en auge: buscar compañeros de piso, alquilar alojamientos vacacionales a través de Internet, y mucho más. Entre otras tendencias están los softwares de gestión específicos para los profesionales del sector, los marketplaces de inmuebles, las Smart Homes, y las nuevas formas de visitar las viviendas La digitalización y la transformación de las empresas hacia un modelo más eficiente y automatizado es cada vez más frecuente. Este fenómeno está afectando a todos los sectores y, entre ellos, el inmobiliario se ha visto fuertemente impactado, llegando a acuñar el término Proptech para hacer referencia a la inteligencia tecnológica en el Real Estate.

Startups, Pymes y grandes empresas están ofreciendo novedosos servicios tecnológicos que ponen a disposición de sus clientes diversas posibilidades facilitando la adquisición de una vivienda, el alquiler de un local, la venta de un inmueble o cualquier otra transacción. Por ejemplo, la opción de hacer una visita virtual de una casa mediante una experiencia de realidad virtual es una estrategia tecnológica ya habitual en el sector que hace que los procesos de venta o alquiler de una vivienda por parte de los interesados sea más sencilla, rápida y eficiente pues se ahorran costes en desplazamiento y tiempo.

No obstante, el Proptech va mucho más allá de la realidad virtual. El mapa Proptech de España hecho por Finnovating a fecha de agosto 2019, contempla 327 startups dedicadas a ofrecer servicios tecnológicos en el Real Estate. Entre todas ellas, intentan cubrir las carencias que existían y existen en el mercado inmobiliario y automatizan procesos. Tal es el auge y la importancia de este tema, que anualmente se lleva a cabo la Proptech Unconference, un evento de referencia que reúne a los CEOs de las principales startups Proptech para debatir sobre el futuro de la innovación en el sector inmobiliario. Este año, Instituto de Valoraciones (IV) participará como partner en la próxima edición de este encuentro que tendrá lugar el 19 de septiembre, donde también, serán los patrocinadores exclusivos de los Proptech Awards 2019, con el objetivo de reconocer e impulsar a las mejores startups en las categorías de innovación, impacto social, ejecución, la más votada y mujer emprendedora.

En línea con el próximo encuentro Proptech y aprovechando el know-how sobre inteligencia en Real Estate de IV, los expertos de la tasadora han analizado los principales ámbitos que abarca el proptech y las facilidades que aporta a los distintos agentes involucrados en el sector:

Softwares de gestión para profesionales inmobiliarios

Dentro del mundo Proptech han surgido diversos sistemas de gestión que facilitan el trabajo de los profesionales. Entre ellos, los sistemas de CRM (Customer Relationship Management) se han hecho casi imprescindibles para cualquier agencia de inmuebles pues permite gestionar cantidades masivas de datos de forma fácil, visual y sencilla. El uso del CRM en el sector inmobiliario está cada vez más extendido entre sus profesionales pues facilita la gestión integral de inmuebles. Por ejemplo, el Vitrio Agency CRM es un gestor avanzado que permite múltiples acciones: publicar propiedades de forma masiva; adjuntar y archivar contratos u otros documentos; ver en tiempo real el estado de las propiedades, leads o estadísticas y, además, ofrece a los profesionales la posibilidad de realizar tours virtuales de las viviendas y compartirlas en sus propias páginas webs o redes sociales.

Los chatbots, potenciados por la inteligencia artificial, también han tomado protagonismo dentro de las webs de los profesionales inmobiliarios, pues se presentan como una opción para atender a los clientes a todas horas intentando satisfacer sus necesidades.

Marketplaces de inmuebles

Los players más innovadores son los portales inmobiliarios que actúan como intermediarios de compra y que facilitan la venta de un inmueble sin necesidad de agencias u entes externos, ofreciendo chats internos que permiten comunicación directa entre usuario y cliente y otras funcionalidades que contribuyen a la reducción de gastos. Algunas de estas nuevas plataformas se ofrecen mediante aplicaciones móviles, adaptándose a los hábitos de consumo de los interesados. Tanto para alquiler como para compra, los que buscan inmuebles utilizan sus dispositivos electrónicos y en este sentido, el móvil ha tenido especial penetración para esta actividad pues permite explorar las opciones disponibles desde cualquier lugar e incluso mientras se hacen otras actividades, respetando la ideología de que “el tiempo es oro”. Esta es una facilidad más que ofrecen las Proptech haciendo que la búsqueda, compra o alquiler de inmuebles sea menos tediosa y más eficaz, además de garantizar acceso directo y gratuito a una amplia oferta de inmuebles para todos los interesados.

Economía colaborativa en el mundo del inmueble

Cada vez es mayor la variedad de aplicaciones y plataformas que permiten alquilar alojamientos vacacionales de propietarios particulares desde la distancia de forma segura y fiable e incluso pagar mediante la propia web. Además, las startups de Proptech han permitido buscar y conseguir compañeros de pisos mediante Internet y están posibilitando diversas formas de establecer colaboración y contacto directo mediante chat u otros canales entre los diversos agentes interesados en realizar transacciones inmobiliarias, siempre teniendo en cuenta los estándares de seguridad y privacidad necesarios.

Tecnologías para convertir las casas en smart homes

La tecnología que se ha ido integrando poco a poco en los hogares ha avanzado hasta llegar a acuñar el término de smart homes. Existen ya diversas aplicaciones y servicios que permiten a sus usuarios hacer un uso más inteligente y eficiente de sus hogares. Por ejemplo, controlar el gasto en electricidad y ahorrar energía e integrar elementos de domótica e IoT en las casas como control de climatización, iluminación, audio o funciones de seguridad, son algunas de las posibilidades que permiten los servicios dedicados a convertir los hogares en inteligentes.

Nuevas formas de visitar las viviendas

Más allá de todas las opciones que está posibilitando la realidad virtual, como los tours de los inmuebles de forma remota, las empresas del proptech están planteando nuevas posibilidades de ver una vivienda y decidir si es la adecuada para su potencial cliente. Existen plataformas que permiten diseñar y decorar las viviendas de forma virtual en 3D para ver cómo quedarían amuebladas en la realidad e incluso portales inmobiliarios dedicados a la compra, venta o alquiler de inmuebles mediante la visita de casas en 360 desde los dispositivos móviles. También, se ha comenzado a integrar el big data, marketing 4.0 y simuladores para mejorar los procesos de venta de los profesionales del sector, facilitando las transacciones para todas las partes.

La digitalización en el sector de la tasación

Actualmente las entidades de tasación están involucrando servicios digitales y de automatización. Las valoraciones automatizadas (AVM – Automated Valuation Model), por ejemplo, ya se están llevando a cabo permitiendo la valoración masiva de carteras de activos mediante algoritmos. Una entidad de referencia en estas actividades es Instituto de Valoraciones, tasadora pionera en métodos automatizados de valoración y con un amplio abanico de servicios digitales. La tasadora ofrece entre su oferta más inteligente, un sistema propio encargado del procesamiento, análisis y representación de datos basado en el big data y la inteligencia artificial, además de plataformas de representación gráfica de activos inmobiliarios que permiten conocer su ubicación y analizar la información asociada a éstos a nivel global, provincial, municipal o ad hoc en una zona concreta.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo diseñar un escaparate original que llame la atención, por Integrity Plus Cómo hacer una reforma sin gastar mucho dinero, por Reforma Madrid Trucos para acelerar el crecimiento del pelo, por crecepelo.pro IMF Business School analiza la baja laboral voluntaria: ¿dejarlo todo y empezar de cero? Cómo disimular la calvicie con una prótesis capilar, por protesiscapilares.pro