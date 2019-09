Atelier Cocktail bar crea un cocktail en colaboración con Cirque du Soleil Comunicae

jueves, 5 de septiembre de 2019, 16:02 h (CET) Cirque du Soleil y Atelier Cocktail bar unen el mundo del espectáculo, el arte y la coctelería a través de "TOTEM", un exclusivo cocktail creado en colaboración con Cirque du Soleil inspirándose en este maravilloso espectáculo que actualmente se representa en la isla de Gran Canaria El espectáculo “TOTEM” simboliza la evolución de la humanidad y explora los lazos que unen al hombre con otras especies, sus sueños y su potencial infinito. Dentro de cada uno se encuentra la esencia de todas las especies, incluso el deseo de volar y escapar de la gravedad de la tierra. Además, rinde también homenaje al agua, a las plantas, la tierra y a la especie.

Para la elaboración del cocktail su creador, Raimondo Palomba (bar mánager de Atelier Cocktail bar), ha querido plasmar todo el concepto que rodea a “TOTEM” no solo reflejándolo en el propio cocktail, sino también en todo lo que lo hay a su alrededor. “Su inspiración viene dada por el tótem de la rana, símbolo perfecto del ciclo de la vida, rodeándola de su hábitat natural y por supuesto del salto hacia la evolución y ese “deseo de volar”, haciendo una referencia casi bíblica con la manzana que es el principio de todo y que también representa las performances del espectáculo, con su danza en el aire”, comenta Raimondo.

El cocktail se elabora con Cachaça Capucana cold brewed té chai, cordial de mirin, lemongrass y bambú, leche de arroz y bitter de menta. Se marida con una “ranita” artesanal de chocolate blanco, eucalipto y té matcha, pétalos de yogurt deshidratado, hoja de capuchina y caviar de yuzu. “Hemos intentado reducir al máximo el uso del azúcar ya que, si hay elementos que son dulces por naturaleza, no hace falta añadirlo”, comenta Palomba.

El concepto de “TOTEM” sigue además la filosofía del “Atelier y el artesano”: desde la creación de la pieza en madera y cerámica producidas por artesanos locales, hasta la elaboración diaria en cocina de los ingredientes del cocktail pasando por el maridaje y, por supuesto, el servicio en sala y el trato al cliente.

Atelier Cocktail bar se ubica en la octava planta del hotel boutique Bohemia Suites & Spa, un sofisticado oasis solo para adultos que se encuentra enclavado en un singular espacio rodeado por la belleza volcánica de Gran Canaria, en Maspalomas. Un hotel “lifestyle” que ha sido galardonado con algunos de los premios más prestigiosos del sector como el Premio a la Excelencia por Condé Nast Johansens en la categoría de “Mejor Servicio” y “Hotel más Romántico”, el Traveler’s Choice 2019, el Premio InnoBankia como “Mejor empresa turística” o el “Hall of Fame”, entre otros. Además, Atelier Cocktail bar ha sido incluido en el “Top 10 Mejor Cocktail bar de hotel de Europa 2018” por la fundación “Tales of the Cocktail” de Nueva Orleans.

El arte del Cirque du Soleil y la magia tras la barra del equipo de Atelier Cocktail se unen con TOTEM.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo diseñar un escaparate original que llame la atención, por Integrity Plus Cómo hacer una reforma sin gastar mucho dinero, por Reforma Madrid Trucos para acelerar el crecimiento del pelo, por crecepelo.pro IMF Business School analiza la baja laboral voluntaria: ¿dejarlo todo y empezar de cero? Cómo disimular la calvicie con una prótesis capilar, por protesiscapilares.pro