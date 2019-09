AleaSoft: Caen las renovables y los precios en los mercados eléctricos europeos durante el mes de agosto Comunicae

jueves, 5 de septiembre de 2019, 15:31 h (CET) En agosto se han obtenido los precios más bajos de los principales mercados europeos en lo que va de año, a pesar de la disminución de la producción con energías renovables respecto al mes de julio Brent, combustibles y CO2

Los precios de los futuros de petróleo Brent para el mes de noviembre en el mercado ICE durante el mes de agosto se mantuvieron entre los 55,93 $/bbl y los 61,32 $/bbl, cerrando con el precio más bajo obtenido en lo que va de año el 7 de agosto en 55,93 $/bbl. Durante todo el mes de agosto este mercado ha estado condicionado por distintos factores que lo han hecho fluctuar tanto a la baja como al alza: la rebaja de la producción establecida por la OPEP+, la bajada de los inventarios de crudo de Estados Unidos y la desaceleración de la economía global debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Los futuros de gas TTF en el mercado ICE para el mes de octubre se valoraron entre los 14,33 €/MWh y los 12,80 €/MWh durante el mes de agosto, continuando en mínimos históricos de dos años. Se mantuvieron variando alrededor de los 14 €/MWh durante los primero 13 días del mes, pero a partir del 14 de agosto comenzaron a cotizarse a la baja, cerrando con el precio de cierre más bajo de los últimos dos años el 27 de agosto en 11,95 €/MWh, que se ha visto recientemente superado por el precio de cierre de 11,85 €/MWh del lunes 2 de septiembre.

Los precios de los futuros del carbón API 2 en el mercado ICE para el mes de octubre comenzaron al alza con un precio de cierre de 60,75 $/t el martes 1 de agosto, para a continuación cotizarse a la baja durante casi todo el mes de agosto y alcanzar el precio mínimo cotizado para este producto en lo que va de año en 53,70 $/t el miércoles 28 de agosto. La media mensual del precio de cierre para este producto en el mes de agosto ha sido un ‑6,0% respecto al alcanzado en el mes de julio.

Los precios de los futuros de derechos de emisión de CO2 en el mercado EEX para el contrato de referencia de diciembre de 2019 se negociaron entre los 25,08 €/t y los 29,45 €/t durante el mes de agosto, cerrando con el precio de cierre más bajo del mes el viernes 23 en 25,08 €/t. Este producto está percibiendo una presión a la baja desde que empezó agosto, después de haber alcanzado máximos históricos en el mes de julio debido a las perspectivas de un Brexit duro y a la creciente tensión comercial entre Estados Unidos y China.

Mercados eléctricos europeos

En los principales mercados de electricidad en Europa los precios han descendido durante el mes de agosto respecto a los precios conseguidos en el mes de julio, debido al descenso de la demanda de electricidad respaldada por el período vacacional. Las rebajas de precio se han situado entre el ‑5,2% del mercado IPEX de Italia y el ‑13% del mercado MIBEL de España y Portugal. La singularidad se ha visto en el mercado Nord Pool de los países nórdicos donde se ha visto un incremento del 2,7% en el mes de agosto en relación al mes de julio. Este aumento del mercado nórdico ha provocado que haya dejado de ser el mercado con el menor precio de Europa durante el mes de agosto, con un promedio mensual de 36,11 €/MWh, situándose por encima del mercado EPEX SPOT de Francia, con 33,39 €/MWh.

La bajada de precio en los mercados eléctricos europeos durante el mes de agosto ha seguido la misma directriz que el precio de los derechos de emisión de CO2, que se ha visto reducido en un ‑3,6% respecto al precio medio de julio.

Contrastando los precios de los mercados eléctricos de este mes de agosto con respecto al mes de agosto de 2018 se aprecia una situación completamente disímil en sus tendencias, haciéndose mucho más notable las caídas de los precios en todos los mercados. Las depreciaciones en los precios se has situado entre el ‑27% del mercado IPEX de Italia y el ‑44% del mercado EPEX SPOT de Bélgica, viéndose justificado este decremento en el cambio de tendencia de los escenarios de precios de gas y carbón, que durante el año pasado se hallaban al alza hacia los máximos registrados en septiembre de 2018, mientras que en 2019 la tendencia ha sido a la baja con varios mínimos históricos reconocidos en los últimos meses.

Coincidiendo con el desplome de los precios de los combustibles, la producción eólica del mes de agosto ha sido visiblemente más alta a la de agosto del año anterior para Portugal, Francia e Italia, mientras que para España y Alemania se han quedado por debajo de lo generado en agosto de 2018.

En cuanto al nivel medio de los precios durante este mes de agosto, los mercados EPEX SPOT se ubicaron cerca de los 36 €/MWh, el mercado Nord Pool se situó en los 36,11 €/MWh, el mercado británico N2EX afianzó con un precio medio de 41,70 €/MWh, el mercado MIBEL de España y Portugal obtuvo un precio promedio de 44,96 €/MWh y el mercado IPEX de Italia alcanzó el precio más alto de los principales mercados europeos, con 49,54 €/MWh.

Futuros de electricidad

Al cierre del 30 de agosto, los precios de los futuros de electricidad europeos descendieron de forma unánime en relación con el primer día del mismo mes, tanto para el cuarto trimestre de 2019 como para el año 2020. En cuanto al próximo trimestre, las depreciaciones acentuadas ocurrieron en los mercados de Reino Unido y los países nórdicos. En el caso de Reino Unido, las disminuciones fueron de un ‑11% y ‑9,8% en ICE y NASDAQ respectivamente, mientras que en el caso de los países nórdicos se registraron caídas de un ‑9,6% en ICE y un ‑9,7% en EEX.

Para la sesión del próximo año, lo más notable fue también el declive en los mercados de Reino Unido, donde se obtuvo un ‑8,1% en ICE y un ‑8,4% en EEX.

Producción eólica y solar

En el mes de agosto creció la producción eólica de forma interanual en Francia, en una racha que comenzó cinco meses atrás, con un aumento de un 17% con relación a agosto de 2018. De forma similar, se registró una subida interanual en agosto del 8,9% en Portugal, conservando esta tendencia por quinto mes consecutivo.

En el caso de Italia, la producción eólica para el mes recientemente concluido tuvo un incremento interanual de un 11%. Por otra parte, en Alemania y España las depreciaciones fueron de ‑4,0% y ‑12% respectivamente. Estos acontecimientos conllevaron a un retroceso interanual de un ‑2,0% en Europa el mes pasado.

Durante el mes pasado la producción solar, que comprende las tecnologías fotovoltaica y termosolar, gozó de una recuperación en los principales países productores europeos, observándose un crecimiento interanual del 6,0%. Concretamente, las subidas fueron de un 1,8%, un 9,2% y un 15%, en Alemania, Italia y España respectivamente.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/caen-renovables-precios-mercados-electricos-europeos-mes-agosto/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo diseñar un escaparate original que llame la atención, por Integrity Plus Cómo hacer una reforma sin gastar mucho dinero, por Reforma Madrid Trucos para acelerar el crecimiento del pelo, por crecepelo.pro IMF Business School analiza la baja laboral voluntaria: ¿dejarlo todo y empezar de cero? Cómo disimular la calvicie con una prótesis capilar, por protesiscapilares.pro