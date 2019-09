Desatascos Alicante confirma un gran aumento en la demanda de sus servicios Comunicae

jueves, 5 de septiembre de 2019, 13:06 h (CET) Los servicios de Desatascos Alicante están recibiendo un gran aumento de sus solicitudes A causa de la creciente demanda en el sector fontanero de los últimos años. Desatascos Alicante ha decidido enfrentarse al nuevo entorno, que es cada vez más competitivo, para ofrecer una mayor cantidad de servicios. Para ello han optado por adaptarse a las nuevas tecnologías e innovar.

Al ampliar sus servicios, Fontaneros Alicante puede llegar también a cubrir un mayor público y atender a más clientes en las diferentes localidades que componen la provincia de Alicante, con el objetivo de ofrecer en todas ellas un servicio más rápido y urgente, sin perder su calidad.

Precisamente, con el propósito de conseguir este objetivo también han ampliado sus líneas de negocio, expandiéndose a distintas poblaciones, como Villajoyosa, Coveta Fumá, Muchamiel o San Vicente del Raspeig, entre muchas otras. Poblaciones que hasta ahora no podían disfrutar de sus fantásticos servicios.

Y es que estos fontaneros cuentan con los últimos productos y técnicas del mercado, para la instalación de tuberías, el mantenimiento de viviendas, así como para cualquier reforma. Son expertos profesionales en todo tipo de reparaciones que pueden surgir en cualquier momento en cocinas, cuartos de baños, etc.

Fontaneros Arenales del Sol, ya es líder en el sector fontanero y es precisamente por este motivo que ofrece los mejores servicios, con la mejor relación calidad-precio, manteniendo precios económicos para todos los bolsillos y adaptándose a las necesidades de todos los clientes. Asegurando además que estos no se encuentren con ninguna sorpresa, ni imprevisto en la factura.

Con sus profesionales cualificados, Fontaneros Alicante son capaces de ofrecer servicios de todo tipo y solucionar cualquier emergencia o problema de fontanería las 24 horas del día, los 365 días del año.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.