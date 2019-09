Worldline impulsa los Contratos Digitales en España con firma remota Comunicae

jueves, 5 de septiembre de 2019, 12:19 h (CET) La solución de Digital Contract emite certificados y firmas electrónicas de forma remota en el mismo momento de la firma, evitando que el firmante tenga que tener un certificado previo instalado. De esta manera se simplifica el proceso, manteniendo la garantía jurídica, y permite a las partes formalizar acuerdos en cualquier momento y lugar, e independientemente del dispositivo que deseen utilizar Worldline Iberia está impulsando en España la Digitalización de los Contratos con el objetivo de agilizar y simplificar los acuerdos comerciales entre empresas (B2B) y entre empresas y particulares (B2C) de manera presencial o remota. La solución Digital Contract de Worldline ofrece flexibilidad y multicanalidad y facilita los medios necesarios para que el cliente final pueda firmar electrónicamente sus contratos, en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo.

La solución de Digital Contract de Worldline es idónea para la firma de todo tipo de acuerdos, para contratar productos y servicios –compra/venta, ahorro, crédito, seguros-, contratos laborales, suscripciones, mandatos, pedidos, trámites institucionales, etc. En todos los casos, la solución propone el almacenamiento y custodia a largo plazo de los documentos firmados electrónicamente en una “caja fuerte digital”.

La implantación de esta solución reporta ahorros gracias a la eliminación del papel, a la vez que aporta eficiencia al ciclo de venta y disminuye la tasa de abandono en el proceso de contratación. Además, el cliente final se beneficiará de la comodidad de firmar sus contratos sin tener que desplazarse, utilizando su canal preferido para firmar.

La solución permite firmar documentos a cualquier hora y desde cualquier lugar. Incluye la opción de firma presencial: en puntos de venta, sucursal, oficina, etc., y de uso remoto: en hogar, desde el móvil en cualquier lugar, aunque los usuarios no dispongan de certificado digital.

Para Rosa Prat, Responsable de Soluciones de Digitalización de Worldline Iberia: “El punto fuerte de nuestra solución Digital Contract, es la emisión de certificados y firmas electrónicas de forma remota en el mismo momento de la firma, evitando que el firmante tenga que tener un certificado previo instalado. De esta manera se simplifica el proceso, manteniendo la garantía jurídica, y permite a las partes formalizar acuerdos en cualquier momento y lugar, e independientemente del dispositivo que deseen utilizar los firmantes”.

Digital Contract, emite sellos electrónicos basados en un certificado de larga duración y firmas electrónicas avanzadas basadas en un certificado de un solo uso (One time usage), creado a nombre del firmante para la firma de un único contrato. La solución proporciona medios para la validación de la identidad del firmante, mediante la verificación manual o automática de su documentación identificativa.

La solución Digital Contract, es flexible y modular, con capacidad de ofrecer la totalidad del proceso de contratación o una parte.

La solución puede abarcar desde el inicio del proceso con la introducción de los datos del cliente, identificación y validación de los firmantes, pasando por el consentimiento vía firma manuscrita o OTP enviada por SMS o por email, el uso/creación de un certificado remoto, la creación de la firma electrónica hasta el archivado/custodia del contrato.

El firmante puede consultar fácilmente su contrato firmado electrónicamente, incluso la información del certificado con el que se realizó la firma electrónica, simplemente dando un click en la firma incrustada en su contrato, solo necesita un lector de documentos PDF.

Con las pruebas almacenadas por Worldline a lo largo del proceso de contratación electrónica, se puede generar un documento certificado con los elementos clave de la sesión contractual (referencia del contrato, nombre de los firmantes, método de consentimiento, evidencias documentales, fecha y hora de la firma y referencia del archivo de pruebas), en un formato comprensible, para en caso de repudio, poder aportarlo como prueba a un juicio.

La solución ofrece la máxima seguridad basada en:

Worldline es Autoridad Certificadora, auditada por entidades europeas, que cumple con el reglamento europeo eIDAS, puede emitir certificados remotos de larga duración y de un solo uso. Las firmas electrónicas creadas pueden ser simples o avanzadas.

Worldline es Autoridad de Sellado de tiempo, ofrece servicio de generación de tokens de sellado de tiempo cualificados. Incluido en la lista de proveedores de confianza europeos.

Las soluciones que conforman la solución de Digital Contract tienen certificaciones a nivel europeo que aseguran su vigencia con respecto a la legalidad y seguridad.

Experiencia demostrada en múltiples clientes internacionales de variados sectores, están produciendo firmas digitales desde el 2011 y en la actualidad con su solución se firman más de 300.000 contratos electrónicos al mes. Acerca de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] es líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales. Con la innovación como prioridad para su negocio, las soluciones principales de Worldline incluyen Adquirencia Comercial paneuropea y nacional para negocio online o de manera física, procesamiento seguro de transacciones de pago para bancos e instituciones financieras, así como servicios transaccionales de e-Ticketing para empresas públicas y privadas. Gracias a su presencia en más de 30 países, Worldline es el socio elegido para medios de pago por los comercios, bancos, operadores de transporte, administración pública y el sector industria, ofreciendo servicios digitales de vanguardia. Las actividades de Worldline se organizan en torno a tres ejes: Servicios para Comercios, Servicios Financieros incluyendo equensWorldline y Servicios de Movilidad y Transacciones Electrónicas. Worldline cuenta con casi 11.000 empleados en todo el mundo, con unos ingresos de 2.200 millones de euros en 2018. worldline.com

