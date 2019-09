Bad Gyal y Don Patricio actuarán en La Daurada La cantante catalana y el rapero canario, dos artistas entre los más exitosos de nuestro país actuarán en el mismo escenario y día en La Daurada, que está apunto de anunciar el "Sold Out" Redacción Siglo XXI

jueves, 5 de septiembre de 2019, 11:32 h (CET) La sala de conciertos y espacio de ocio y gastronomía, La Daurada, situada en Vilanova y la Geltrú acogerá en su sala de conciertos a dos de los artistas del momento, Bad Gyal y Don Patricio. Ambos artistas actuarán el próximo 6 de septiembre como parte del ciclo de conciertos de La Daurada “The Bloop”, que engloba a todos los artistas dentro géneros como el reggaetón, el dancehall y el trap.



La Daurada, un espacio de ocio y gastronomía en Vilanova i La Geltrú, reafirma de este modo su apuesta por la variedad y la calidad que, como aseguran, “ya que el ocio es tan subjetivo, es nuestra seña de identidad ofrecer distintos géneros musicales para no privar nadie de ver y oír lo que le gusta. El día 6 ofrecemos trap y dancehall pero por ejemplo, el cinco de octubre tenemos un festival de más de doce horas de jazz” afirma Orlando Palacios, director de comunicación y Eventos de la Daurada.



Bad Gyal, la “reina del trap” español

La cantante catalana Alba Farelo, conocida como Bad Gyal, ha lanzado este verano dos temas y se encuentra en plena gira por España, México y EE. UU. Después de lanzar su éxito "Santa María", con el artista jamaicano Busy Signal, y fuese número uno en Tendencias Youtube en España, la catalana lanzó a mediados de julio "Hookah", en cuyo videoclip recrea una noche de fiesta en Barcelona con los ritmos latinos que tanto caracterizan a Farelo.



La compositora española, nacida en Vilasar de Mar, empezó su carrera en 2016, con sencillos como "Fiebre" y "Mercadona", dos de sus canciones más conocidas actualmente. Fue en 2018 con su álbum "World wide angel" con el que Bad Gyal adquirió fama internacional por su mezcla de dancehall, reggaetón y trap, entre otros estilos musicales. Después de llevar su vibrante música por festivales como el Sónar, Cabo de Plata (Cádiz) y Arenal Sound (Castellón). Su público podrá bailar los nuevos sencillos y disfrutar del Bad Gyal Soundsystem, el espectáculo que estrenó en el Sónar y que llevará por España, México y Estados Unidos hasta el mes de octubre.



Don Patricio y su “contando lunares”, canción del verano 2019 y número 1 en los 40 principales

La canción Contando lunares se ha convertido en una de las imprescindibles del verano de 2019, ha llegado a radios, chiringuitos y pistas de baile, bajo la firma de Don Patricio, un rapero de origen canario. “Contando lunares” tenía todos los elementos para ser la canción del verano, un tema relajado, muy veraniego y con múltiples referencias a sus orígenes isleños.



El sencillo forma parte del álbum La dura vida del joven rapero, y la canción es una historia llena de buen humor y repleta de términos canarios, con un videoclip de dibujos animados que ya cuenta con más de 68 millones de reproducciones en YouTube. Tan es así, que no solo se ha convertido en una de las canciones más escuchadas este verano en las plataformas de streaming, sino que ha abierto las puertas a colaboraciones reseñables, entre las que destaca el reciente sencillo Lola Bunny de Don Patricio con Lola Índigo.



Además el aluvión de seguidores que ha conseguido con esta canción le ha servido como catapulta a escenarios como el de Starlite en Marbella o el Arenal Sound, en Burriana (Castellón).



