P53. La molécula de la vida. Miquel Ángel Lopezosa. El autor que ha irrumpido con fuerza en el Premio literario de Amazon 2019 Eva Fraile Rodríguez

@reinalectora

jueves, 5 de septiembre de 2019, 10:11 h (CET)

Sinopsis El doctor Nicolás Dalmau, un reputado inmunólogo que forma parte del equipo médico de investigación que estudia el efecto de la molécula p53 como tratamiento contra el cáncer, se ve envuelto en una endemoniada trama de conjuras, conspiraciones y asesinatos que convertirá su monótona vida en un infierno que le obligará a sacar lo mejor de sí mismo para sobrevivir.



En su huida, arrastrará a su novia Vángelis, a su amigo y colega Albert y a Raquel, una talentosa hacker, a una trepidante aventura en la que todos son sospechosos y nadie estará a salvo de caer bajo los largos tentáculos de la organización criminal que les persigue. Solo les queda una salida: desenmascarar las intrigas de una sociedad secreta que intenta mantener oculta una información que puede tirar por tierra sus aspiraciones en la pugna por el poder mundial.



Miquel Ángel Lopezosa es un escritor de fantasía épica. Hasta el momento, todos sus libros han sido publicados en la plataforma de Amazon dentro del marco de este género, pero, a punto de terminar su famosa trilogía Las crónicas de Gabriel, nos ha sorprendido a todos con un thriller que ya arrasa en el Premio literario de Amazon 2019.



Con casi 60 comentarios en solo dos meses y una nota media de 4’6 de 5, P53, el debut literario en el género thriller de Miquel Ángel Lopezosa, se alza como un importante candidato a Finalista en el famosos concurso literario veraniego que Amazon lanza todos los años. Los lectores no han dejado de acercarse a esta obra durante todo el verano, y el nuevo giro de género que ha dado el autor está sorprendiendo muy gratamente.



P53 es una trama sobre conspiraciones a nivel mundial con un ritmo vertiginoso. En su lanzamiento, fue avalado por una de las cofundadoras de la agencia de comunicación Place to Be, Patricia de la Calle, por la conocida librería zaragozana El gato de Chesire, por la web literaria La Reina Lectora y por el corrector y experto en diseño editorial Javier Arroyo. Todo ello continúa aumentando el valor de esta novela que es, ante todo, muy adictiva.

La obra se puede adquirir únicamente en la plataforma de Amazon.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Estoy haciendo el ridículo… Un poema de Aurora Varela El desamor Un microcuento de Esther Videgain No lo haré Un poema de Aurora Varela Pueden ser tantas cosas… Un poema de Aurora Varela Por todos los que no lo pueden hacer Un poema de Ángel Padilla