Ces Minialmacenes: alquiler de espacios self-storage de calidad, garantía y seguridad Comunicae

miércoles, 4 de septiembre de 2019, 16:02 h (CET) Ces Minialmacenes es el principal operador de Self-Storage (sistema de almacenamiento de autoservicio) de la Comunidad de Madrid. Con sus 15.000 m2 de superficie repartida en dos centros de Self Storage (en Leganés y en Vallecas), el servicio de alquiler de espacios se adapta a las necesidades de cada cliente: particular, autónomo o empresa. Ya sea para liberar espacio en casa, para un almacenamiento puntual debido a un traslado o mudanza, para almacenar material de oficina a largo plazo Los clientes encontrarán un espacio seguro y de uso exclusivo, de prácticamente cualquier tamaño (desde 1 m2 hasta 40 m2) que pueden gestionar ellos mismos con total libertad durante el tiempo que deseen. Asimismo, el cliente será siempre la única persona que posee la llave y puede hacer uso de su mini-almacén tan a menudo como desee durante las horas de apertura del centro o las 24h, según contrato.

Especialistas en autónomos y empresas

El alquiler de espacios de almacenamiento o trasteros se ha convertido en los últimos años en una gran solución para empresas y autónomos. En la ciudad, los espacios de oficina suelen ser reducidos, de modo que un almacén adicional, con total acceso y vigilancia las 24h, es una buena opción para todos aquellos que tengan que lidiar con problemas de espacio, ofreciéndoles la posibilidad de almacenar stock, maquinaria, mobiliario sobrante, archivos, documentos o cualquier material de trabajo.

Se trata de una alternativa perfecta para empresas y autónomos, para almacenar stock, mercancía, herramientas, maquinaria o documentación de años anteriores que deba conservarse durante un determinado periodo de tiempo.

Los clientes encontrarán con Ces Minialmacenes un espacio seguro y de uso exclusivo, de prácticamente cualquier tamaño (desde 1 m2hasta 40 m2y hasta 3,5 metros de altura) que pueden gestionar ellos mismos con total libertad durante el tiempo que deseen. De esta forma, el cliente tiene plena flexibilidad, puede elegir el tamaño del trastero en función de sus necesidades, o cambiarlo si necesitara ampliar o reducir espacio en algún momento. Los locales disponen de electricidad, tomas de luz y son accesibles directamente con el vehículo facilitando enormemente la carga y descarga de material. Para aquellas empresas que necesiten un gran espacio adicional, Ces Minialmacenes alquila también locales industriales de entre 20m2 y 200 m2.

Cabe señalar que el cliente será siempre la única persona que posee la llave y puede hacer uso de su mini-almacén tan a menudo como desee durante las horas de apertura del centro o las 24h, según contrato.

Ces Minialmacenes se basa en el trato personalizado, un equipo de profesionales y todos los medios tecnológicos para garantizar un servicio innovador y de calidad, con unas tarifas económicas, instalaciones modernas y flexibilidad de contratación para encontrar una solución al gusto de cada cliente.

La seguridad se escribe con mayúsculas en los centros de Ces Minialmacenes, pues los centros cuentan con conserje físico, CCTV 24h, protección contra incendios (detectores de humos, conexión a central de incendios),un sistema de control de accesos para permitir la entrada solo a usuarios identificados, un sistema de alarmas conectado con la empresa de seguridad y a la policía, así como una cobertura de seguro individual para cada local.

“Nuestro objetivo es seguir creciendo y expandiéndonos tanto por la Comunidad de Madrid como a nivel nacional, convirtiéndonos en el operador de referencia de cada zona”, comenta la dirección. “Para ello trabajamos siguiendo unos principios básicos de eficacia, integridad , trabajo en equipo y responsabilidad social”.

Los centros

Ces Minialmacenes dispone actualmente de dos grandes centros en la Comunidad de Madrid:

Visitar su web: https://cesminialmacenes.es

Centro de Leganés

C/ Rey Pastor nº20

Polígono Industrial de Nuestra Señora de Butarque

28914 Leganés, Madrid

Centro de Vallecas

Camino de Hormigueras nº 146

Polígono Industrial de Vallecas

28031 Madrid

Para más información:

Whatsapp: 646 46 25 00

Tel. 91 380 40 60

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas 6 de cada 10 españoles prefieren pagar con tarjeta en el extranjero según Bnext DFM Rent a Car se estrena en Zaragoza Leyton apuesta por la innovación española en Las Vegas Iztac festeja el Día de la Independencia de México con un delicioso menú degustación Impulse Activities cierra la temporada de verano con muy buenos resultados