Gabinete Pericial GPI mejora su oferta de servicios periciales en la capital Comunicae

miércoles, 4 de septiembre de 2019, 16:10 h (CET) GPI añade a su equipo de expertos judiciales nuevos peritos especializados en distintos ámbitos y sectores Con el principal objetivo de mejorar la atención a todos sus clientes, gabinete pericial y de investigación GPI, ha optado por invertir en una mejora y ampliación de su equipo de profesionales, para así poder hacerse cargo de la mayor parte de la demanda actual, así como ofrecer campos de conocimiento nuevos, donde poder acercar sus soluciones a nuevos clientes.

Por ello además de los peritos inmobiliarios y de tasaciones y los peritos judiciales, los habitantes y empresas de Madrid, pueden acudir a este gabinete de expertos para conseguir ayuda frente a cualquier problema sea del ámbito que sea.

Por ejemplo, entre los peritos que disponen actualmente se pueden encontrar:

Peritos de accidentes de tráfico: gracias a estos peritos GPI, puede esclarecer todos los hechos ocurridos y reconstruir cualquier accidente de tráfico de forma detallada y concisa, para de esta forma conocer las causas de dicho accidente y ayudar al juez, dentro del proceso judicial a resolver de forma justa.

Peritos Arquitectos: estos peritos cuentan con la experiencia y conocimientos necesarios para poder evaluar y analizar todo tipo de daños inmobiliarios y exponer en su informe pericial las diferentes causas y origen de los daños, a través de la oportuna investigación y diagnostico de los diferentes hechos.

Peritos médicos: estos peritos son capaces de analizar tanto los cuidados médicos recibidos por parte de una persona, como el estado de salud de esta, con el objetivo de valorar os posibles daños ocasionados, o si existió o no, negligencia, dolo, error imprudencia, etc.

La cantidad de equipo del que dispone actualmente Gabinete Pericial GPI ya es numeroso, pero sus cifras y resultados no hacen más que aumentar, gracias a la variedad y conocimientos de sus profesionales, entre los que también se podrán encontrar, peritos industriales, peritos de motos, peritos navales, peritos informáticos y muchos más.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.