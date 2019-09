El Bronx Sport Equipment se expande, nueva tienda Comunicae

miércoles, 4 de septiembre de 2019, 15:54 h (CET) La compañía de material deportivo abre nueva tienda en Fuenlabrada - Madrid La empresa de material deportivo Le Bronx Sport Equipment amplía su lugar de venta incorporando una nueva tienda de cara al público y al por mayor de centros y clubs deportivos.

La nueva tienda física se encuentra en la ciudad de Fuenlabrada - Madrid, situada en la Calle Telefónica n 12, muy próxima a calle concurrida de abundante público en donde se podrá deleitar con todo tipo de productos deportivos y productos para el Boxeo y Deportes de contacto.

La empresa tiene una clara visión de poder surtir en todos los puntos posibles a diferentes clubs y centros deportivos y gimnasios que necesiten de cualquier material, incluso empiezan a proveer de material deportivo a centros públicos y organismos oficiales que necesitan cubrir sus necesidades dentro del campo deportivo.

La marca El Bronx, por supuesto marca registrada en diferentes países de toda Europa ha empezado a invertir en todos y cada uno de los Marketplace existentes en el mercado Español como Europeo, es tan clara su expansión que ya sus productos propios están presentes en los Marketplace más importantes del momento y conocidos a nivel mundial, como Amazon, Carrefour, EBay, Wallapop.

La empresa Le Bronx Sport Equipment SL. (EL BRONX SPORT) tiene un gran compromiso con la sociedad y su gran clave para poder ir adentrándose como una marca seria en el panorama mercantil, es sin duda la calidad, confianza, dinamismo y cercanía al cliente como máxima prioridad de toda la empresa. Actualmente están innovando e introduciendo diferentes diseños de ropa, no solamente para quien practica Deportes de Contacto e incluso boxeo, sino dirigido a un público que le gusta llevar un diseño exclusivo relacionado con el deporte en su vida diaria.

Por ese motivo se puede encontrar tienda física en la calle Bravo Murillo 213 de Madrid, también dentro del emblemático y conocido Centro Comercial Eroncity de las Rozas – Madrid y cerca de la Vaguada en la Calle Islas Cíes n 73 de Madrid. "Por eso su última tienda abierta al público se ha inaugurado en la Calle telefónica n 12 de Fuenlabrada en Madrid", cuenta el Director D. Pedro Sousa que en breve se incorporaran en Barcelona y Andalucía, puntos clave para su expansión.

El Bronx Sport lanza campaña en todas las redes para que todo usuario particular como el usuario Clubs o Centro Deportivo pueda tener su atención personalizada. En todo el mes de septiembre 2019 ha lanzado a todos los usuarios para fomentar la posibilidad de adquirir material para su preparación deportiva un descuento del 10 % en todos sus productos incorporando el código de venta al registrarse de BRONX10. Éxito que agradece el consumidor de todo tipo de productos dedicados al Boxeo, Muay thai, Deportes de Contacto así como demás deportes y Ropa y Moda deportiva.

Le Bronx Sport Equipment (EL BRONX SPORT) tiene como objetivo ser la marca de mayor crecimiento rentable del mercado español dedicada a la fabricación y distribución de material deportivo para todos los Clubs y Centros deportivos que lo demanden así como para el público en general que se identifique con Marcas que desprenden Deporte.

