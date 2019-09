Centro de Adicción Sevilla (CAS), centro pionero en métodos de la escucha: la Mayéutica Comunicae

miércoles, 4 de septiembre de 2019, 15:18 h (CET) CAS, centro de adicciones y desintoxicación en Sevilla, presenta unos de sus métodos de tratamiento basado en la Mayéutica de Sócrates Todas las personas tienen una gran cantidad de preguntas en la cabeza a las que les gustaría encontrar solución y en la mayoría de los casos encontrar una solución es difícil. Suelen buscar esas soluciones apoyándose en los demás, a pesar de que lo que realmente necesitan es encontrar su propia respuesta. El método socrático llamado Mayéutica trata de extraer mediante preguntas la sabiduría que la persona contiene en sí misma, un método dialéctico con el propósito de ayudar a encontrar la propia verdad individual, consistente en un cuestionamiento personal conocido como confrontación.

En psicoterapia confrontar es situar a la persona que busca soluciones (usuario) frente al profesional experto en la relación de ayuda (terapeuta), una relación que se traspasa en la Comunidad Terapéutica pudiéndose producir dicha confrontación entre cualquier integrante de dicha comunidad. El usuario debe de ponerse frente a sí mismo y tratar de analizar que está pasando, el por qué de lo que está pasando y las consecuencias de sus actos; como esto al principio es complicado, la ayuda de quienes les rodean resulta primordial.

La confrontación consigo mismo es de un proceso que requiere tiempo y constancia y ha de tener una serie de condicionantes para que funcione correctamente.

El paciente tiene que querer recuperarse, necesita escuchar activamente y estar receptivo en todo momento.

El paciente debe estar en plenas facultades para estas sesiones, es decir, no puede estar bajo los efectos de ninguna sustancia psicoactiva. Si se encontrase ante un caso de adicción grave a sustancias, previamente antes de la terapia se procedería a la desintoxicación en el centro de ingreso.

Tanto el paciente como el terapeuta deben de estar en un estado emocional óptimo, de nada sirve que se retengan emociones y sentimientos cuando se quiere conocerse a uno mismo.

El profesional que lleve a cabo la terapia ha de tratar de hacerlo como si se estuviese cuestionándose a sí mismo, es decir, tratando de entender qué pensaría y sentiría él mismo en caso de que le cuestionasen lo que él va a cuestionar al usuario. Una vez se estuviese seguro de que se den estos condicionantes, se puede poner en marcha el tratamiento con el método Mayéutico mediante confrontación, que ayudaría a la persona a mantenerse en el cambio tan importante para la superación de un trastorno adictivo.

Se puede dividir en 3 niveles:

1º Cuestionar a la persona para que caiga en la cuenta de lo sucedido.

2º Una vez que la persona se ha dado cuenta, preguntarle por la causa raíz de dicha situación, por las creencias y actitudes que subyacen a la misma.

3º Fomentar el cambio mediante un refuerzo de lo que se hace bien, o la modificación de lo que se hace mal, según sea el caso.

Con este proceso se refuerza el comportamiento adaptativo y la persona sale animada y satisfecha de la confrontación.

Con este método, junto a otros de Escucha Activa, se consigue un ambiente menos agresivo y que ofrece una recuperación de calidad obteniéndose un 85% de éxito ayudando a muchas personas a salir de cualquier tipo de adicción.

Juan Japón, director de CAS, ha manifestado su satisfacción con los resultados de este método en su centro de adicciones.

En palabras de Juan Japón: "Nuestro centro de desintoxicación proporciona al paciente un entorno magnífico para una recuperación de calidad, tanto a nivel humano por los profesionales que disponemos con una dilatada y contrastada experiencia en adicciones, como a nivel de instalaciones y servicios. Humanizamos al usuario adicto para recuperarse a sí mismo y su vida".

"Son ya más de 150 familias las que han confiado en nosotros para afrontar estas situaciones difíciles. Gracias a nuestro trabajo y su esfuerzo y ganas de salir adelante hemos conseguido recuperar la vida de muchos usuarios y devolver una sonrisa a sus familiares. No hay mayor recompensa para nosotros que ver de nuevo a una familia feliz".

Acerca de Centro de adicción Sevilla

Con profesionales con más de 20 años de experiencia en este sector Centro de adicción Sevilla está especializado en el tratamiento de adicciones, siendo un centro líder de referencia en Andalucía. Ofrecen terapia especializada en desintoxicación de drogas, alcohol, ludopatía o nuevas tecnologías.

Cuenta con servicio de ingreso con Comunidad Terapéutica situada en Mairena del Aljarafe, con unas instalaciones que hacen sentir a los pacientes como en su casa. Ofrecen a su vez un servicio ambulatorio flexible y adaptado a las necesidades de cada paciente, para aquellos que necesitan afrontar su adicción sin alejarse de su vida académica, laboral o familiar. Con atención presencial y telefónica las 24h del día para pacientes y familiares. Se asegura un acompañamiento para momentos de urgencia o prevención de recaídas.

Apuestan por una exitosa recuperación a través de un método exclusivo basado en la escucha activa y el desarrollo de nuevos hábitos, donde terapia, familia, ocio y tiempo libre, se conjugan para ofrecer una programación terapéutica completamente adaptada e individualizada.

https://centrodeadiccionsevilla.es

https://www.facebook.com/centrodeadiccionsevilla/

https://www.instagram.com/centrodeadiccionsevilla/

https://www.linkedin.com/company/centro-de-adicción-sevilla

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.