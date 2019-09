Imagina tu Boda abre una nueva delegación en Barcelona Comunicae

miércoles, 4 de septiembre de 2019, 13:07 h (CET) Imagina tu Boda, marca referente nacional en organización de bodas, inaugura otra nueva delegación en Barcelona Imagina tu Boda, empresa especializada y referente en la organización de bodas, anuncia que desde este momento la ciudad de Barcelona y alrededores contará con los servicios de wedding planner de la mano de Marta González.

Gracias al éxito experimentado en otras delegaciones, la enseña Imagina tu Boda continúa su dinámico proceso de expansión en territorio español con una previsión de hasta 4 delegaciones más en los próximos meses.

La marca llevaba tiempo barajando la posibilidad de implantación en Barcelona debido a la fuerte demanda de este tipo de servicios en comunidades como Cataluña. Un punto, en el que al igual que en Madrid, se prevé una fuerte acogida en un espacio corto de tiempo, gracias al fuerte posicionamiento con el que cuenta su experiencia más que avalada en el sector de organización de bodas.

Tanto Cataluña como la Ciudad Condal son de los entornos más demandados por los novios hoy en día para casarse; su paisaje rural y urbano además está ocupado por un gran número de masías y espacios únicos especializados. Gracias a la personalización, experiencia y profesionalidad de los servicios que ofrece Imagina tu Boda Barcelona, los novios podrán relajarse y disfrutar de su enlace con la garantía de que se lleva una organización y dirección óptima del evento, convirtiendo la boda en un día único para ellos y todos los asistentes.

"El equipo de Imagina tu Boda Barcelona te acompaña y te dará todo el asesoramiento necesario, además de atender tu consulta sin ningún tipo de compromiso, identificar y buscar nuevas formas de innovación y de abaratar costes con todos los proveedores que conforman una boda (catering, decoración, iluminación, diseño, música y un largo etc)". Dentro de los servicios que se pueden encontrar destacan:

La organización integral, que incluye toda la organización de la boda desde el proyecto inicial al de día D.

La coordinación del día D, en la que se ocupan de que todo salga correctamente durante la celebración.

El proyecto y diseño de la ceremonia.

Servicio de decoración. Imagina tu Boda cuenta con una imagen propia y consolidada dentro del sector que la hace distintiva y con la que ha conseguido posicionarse en el mercado. Su estructura está formada por un equipo de profesionales que cuentan con una gran experiencia dentro del sector, garantizando el mejor servicio a sus clientes. Según declaraciones de Marta González, directora de Imagina tu Boda Barcelona: “En los últimos años he observado en mi entorno un aumento en la presencia de wedding planners. Es más, la figura de la wedding planner se concibe cada vez menos como un servicio costoso y elitista, sino como una ayuda y garantía de éxito el día de la boda. Imagina tu Boda brinda un servicio de excelencia a un precio muy ajustado”.

Además de la organización de bodas, Imagina tu Boda cuenta con un amplio programa de formación en su academia propia, en la que se imparten varios cursos y masters de wedding planner donde cualquier persona sin experiencia en el sector adquiere todos los conocimientos necesarios para que pueda desempeñar su labor de forma profesional. Esta formación cuenta con 5 bloques: Wedding planner, Organización de bodas civiles, Decoración floral, Trato al cliente y Gestión de negocios.

La enseña, cuya expansión la gestiona la prestigiosa consultora Tormo Franquicias Consulting, liderada por Eduardo Tormo, prevé una fuerte expansión con diversas aperturas a nivel nacional antes de final de año, dada la gran rentabilidad de los centros que están abiertos, la fuerte demanda de posibles franquiciados y la escasa inversión que permite a los franquiciados una rápida amortización de la misma.

Imagina tu Boda Barcelona

Todos aquellos interesados/as tanto en la organización de sus eventos como en la parte formativa pueden ponerse en contacto sin compromiso con la delegación de Imagina tu Boda Barcelona en el 678 524 795 o en el correo electrónico barcelona@imaginatuboda.es y atenderán la consulta, además de asesorar en cada caso sin compromiso alguno.

La franquicia Imagina tu boda

La marca líder en el sector, y con más 10 años de experiencia, da la posibilidad de disponer de una propia delegación de Imagina tu Boda en la zona a aquellos emprendedores o profesionales del sector que quieran trabajar y profesionalizarse dentro de este campo, además de integrar dentro del referente en bodas en España. Muestra de su labor y dedicación son el reconocimiento en Webs especializadas y premios obtenidos entre los que se encuentran: Galardón “Ziwa” 2018 y Premio “Wedding Awards” 2016, 2017, 2018 y 2019.

La Central de Imagina tu Boda da un soporte inicial y continuo tanto en toda la parte técnica, formativa, gestión, marketing y organización. Las personas interesadas en Imagina tu Boda deben ser personas proactivas, empáticas, con espíritu emprendedor y apasionadas por el sector. Todos aquellos interesados en emprender en este sector pueden conseguir más información a través de su departamento de expansión en el teléfono 911 592 558 o en el correo electrónico bsanchez@tormofranquicias.es.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas 6 de cada 10 españoles prefieren pagar con tarjeta en el extranjero según Bnext DFM Rent a Car se estrena en Zaragoza Leyton apuesta por la innovación española en Las Vegas Iztac festeja el Día de la Independencia de México con un delicioso menú degustación Impulse Activities cierra la temporada de verano con muy buenos resultados