Boss Hunters reunirá al sector M&E el 17 de septiembre en Madrid

miércoles, 4 de septiembre de 2019, 12:38 h (CET) Abierto el proceso de inscripción para la II edición de BOSS HUNTERS que se celebrará en Madrid el día 17 de septiembre. El recién inaugurado Hotel RIU Plaza España acogerá a directivos y profesionales del sector M&E en un evento único de captación de talento La segunda edición de BOSS HUNTERS reunirá el día 17 de septiembre en Madrid a profesionales del sector eventos con directivos en búsqueda de los mejores talentos para sus equipos.

Los perfiles profesionales, las necesidades del mercado laboral y los procesos de selección de personal están cambiando. Se pone en duda la necesidad de enviar y recibir cientos de currículos similares, que responden a descripciones estáticas de puestos de trabajo. Raramente, unos y otras, se corresponden fielmente con las aspiraciones, necesidades y capacidades que profesionales y empresas pueden y desean ofrecer y recibir.

BOSS HUNTERS es una respuesta a estas nuevas necesidades, que cambiarán las reglas del juego en la captación de recursos humanos.

Entre las 9 y las 14 horas, directivos y talentos del sector M&E trabajarán juntos para resolver las diferentes pruebas de un Escape Room único, diseñado por Green Hat People, que les llevará a través de las distintas áreas del recientemente inaugurado Hotel RIU Plaza España.

“Para Green Hat People es un orgullo poder colaborar con BOSS HUNTERS, un año más, para diseñar e implantar la dinámica de gamificación interactiva en formato de Escape Game que permitirá a candidatos/as y empresas del sector M&E vivir una experiencia y reto colaborativo único. Una actividad de recruiting innovadora donde poner el contacto jóvenes talentos con las empresas que apuestan por él, generando nuevas oportunidades laborales para ambos colectivos” –, señalaba Fernando Le Monnier, Director en Green Hat People,

No hay ventajas, ni tampoco favoritos, BOSSES y HUNTERS se ponen al mismo nivel para colaborar mano a mano y lograr una puntuación que les permita destacar frente al resto de participantes.

A lo largo de la mañana, los grupos de participantes irán rotando, ofreciendo a todos la oportunidad de conocerse cooperar y demostrarse unos a otros aquellas habilidades ocultas, que pueden ser clave para conformar el mejor equipo profesional, tanto en BOSS HUNTERS como en un futuro trabajo.

Inscripciones abiertas para la II Edición de BOSS HUNTERS en Madrid

Las inscripciones para esta segunda edición de BOSS HUNTERS ya están abiertas en la web boss-hunters.com/inscripcion/, y ofrecerá un broche final tan original como el propio formato del evento.

Comunicador y presentador de eventos, Jordi Nexus resumirá de manera experiencial los puntos clave de la jornada. La interacción digital en tiempo real con la audiencia, permitirá exponer un resumen de las sensaciones y las percepciones generadas a lo largo de la mañana, los objetivos clave de los asistentes, las aspiraciones tras el evento y mucho más. Para ello, Jordi Nexus utiliza Sparkup, la plataforma de interacción en directo que da voz a la audiencia mediante sus dispositivos móviles, mostrando los resultados en una pantalla en tiempo real.

