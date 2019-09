Los Emotions se convierte en una de las principales productoras de cine en Canarias Comunicae

miércoles, 4 de septiembre de 2019, 12:18 h (CET) Las Islas Canarias son uno de los destinos más elegidos para la grabación de películas España es un país con mucha variedad territorial, en él se pueden encontrar gran cantidad de entornos paisajísticos, desde sus maravillosas costas hasta sus montes más variados y espectaculares. Además, también cuenta con dos archipiélagos que también ofrecen gran diversidad de paisajes.

Las Islas Canarias es un archipiélago que tiene la ventaja de gozar de un atractivo régimen fiscal debido a su situación geográfica, lejos del resto de España, motivo por el cual se promueve mucho su desarrollo económico y social.

Además, cuentan con un hermoso clima que permite disfrutar de gran cantidad de horas de luz, y con unas fantásticas condiciones naturales.

Todas estas características, sumadas a la increíble biodiversidad territorial con la que cuentan las islas, ayudan a hacer que este archipiélago sea uno de los mejores emplazamientos y de los más elegidos para la producción de cine y video en Canarias.

Han sido gran cantidad de profesionales con experiencia en el sector de la producción cinematográfica, los que han querido disfrutar de estas características para producir sus rodajes, como son, por ejemplo, los grandes directores Pedro Almodóvar y Julio Medem.

Aunque estas islas sean ya bastante conocidas, nunca esta de más seguir dándolas a conocer. Este es el objetivo de Los Emotions, una de las principales productoras de cine en Canarias.

El trabajo de las productoras audiovisuales es cubrir todas las etapas de la producción de una obra. Los Emotions ofrecen film and production services in Canary Islands, que cubren desde la preproducción y realización del rodaje hasta la postproducción de este.

Cuentan con una gran experiencia, un maravilloso equipo técnico donde cada uno de los componentes está especializado en la producción de elementos audiovisuales y un equipamiento adecuado y actualizado.

