El 31% de los españoles no sabe cómo reducir el desperdicio alimentario en casa Aunque 6 de cada 10 españoles es consciente de que debe reducir la cantidad de comida que tira a la basura en casa, 3 de cada 10 reconoce que no sabe cómo hacerlo Redacción Siglo XXI

miércoles, 4 de septiembre de 2019, 11:16 h (CET) Aunque el 65% de los españoles es consciente de que debe reducir la cantidad de comida que tira a la basura en casa, los últimos datos del VI Observatorio Nestlé sobre Hábitos Nutricionales y Estilos de Vida de las Familias revelan que hasta el 31% de ellos no sabe cómo evitar el desperdicio alimentario.



Después de que la primera oleada de resultados constatase que el 27% de los encuestados tira entre el 5% y hasta más del 25% de alimentos a la basura a la semana, la segunda fase del estudio ha querido analizar cuáles son las causas principales del desperdicio alimentario. Según los últimos datos, una de estas causas es que los españoles compran y cocinan más comida de la que realmente necesitan. Así pues, de los hogares que más desperdician, el 40% cocina más cantidad de comida de la que realmente necesita y hasta el 23% de estos reconoce que llena la cesta de la compra con productos que luego no consume.



En esta línea, el 51% de los españoles más desperdiciadores confiesa que tira a la basura comida que no está en mal estado. Además, el 40% afirma que los alimentos frescos se les estropean y el 33% desecha directamente cualquier producto que está a punto de caducar.



“Los individuos que más desperdician parecen ser menos conscientes y más impulsivos en sus conductas de compra y consumo. Para motivar a estas personas a desaprovechar menos los alimentos, primero es fundamental que tomen conciencia del problema, por ejemplo, observando sus propios comportamientos, y después que adopten decisiones de cambio con pequeños pasos prácticos en la planificación y en la forma de almacenar hasta convertirlos en un hábito cotidiano. No solo desperdiciarán menos, sino que además podrán tener una alimentación más equilibrada y saludable” explica Rafael Casas, psiquiatra y experto en promoción de hábitos saludables que ha colaborado en el estudio promovido por Nestlé y realizado por la firma de investigación de mercados IPSOS.



¿Cómo son los que más desperdician? Analizando los hábitos de aquellos españoles que desperdician más alimentos, el VI Observatorio Nestlé apunta a que compran de forma más impulsiva y que son más desorganizados a la hora de ordenar y conservar adecuadamente los alimentos.



Según las cifras, compran con mayor frecuencia y el 13% va al supermercado sin lista de la compra, el doble que los españoles que menos desperdician. Además, el 55% reconoce que no planifica e improvisa el menú en función de la compra diaria. Algo que, según los datos, encarece la cesta de la compra. Hasta el 15% de ellos admite que se gasta bastante más del presupuesto previsto.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

