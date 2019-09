Zigurat y SENER firman un convenio para fomentar el acceso al mercado laboral de la climatización Comunicae

miércoles, 4 de septiembre de 2019, 07:02 h (CET) La compañía acogerá durante un tiempo mínimo de 3 meses a un alumno por edición, brindándole la oportunidad de conocer los sistemas y procesos más innovadores del sector Zigurat Global Institute of Technology ha alcanzado un acuerdo de colaboración con el grupo de ingeniería y tecnología SENER, con el fin de estimular las oportunidades laborales en el sector de la climatización.

Según lo acordado, los alumnos del Máster Internacional en Climatización (HVAC) con Eficiencia Energética de Zigurat optarán a prácticas remuneradas en SENER durante un tiempo mínimo de 3 meses, donde podrán conocer y aplicar las soluciones, procesos y sistemas de climatización más innovadores de una empresa líder en el sector de la ingeniería, la construcción y el transporte.

El experto HVAC, un perfil en auge

La demanda energética y la disminución de los recursos está acrecentando la necesidad de nuevos profesionales con una mayor sensibilidad medioambiental para diseñar acondicionamientos térmicos eficaces y sostenibles, tanto en proyectos de edificación como industriales.

En este contexto, “es la disciplina de HVAC la que proporciona los ambientes adecuados para el correcto desarrollo de la actividad y la que puede alcanzar mayor capacidad de reducción del consumo de energía (más del 60%) y emisiones de CO2. Estas aportaciones hacen necesario un perfil profesional multidisciplinar, con altos conocimientos en todas las disciplinas involucradas en los diseños de instalaciones HVAC: mecánica, electricidad, plumbing, firefighting, regulación y control (BMS), dinámica de fluidos, ruido/vibraciones, termodinámica y eficiencia energética”, explica Oscar Julià Perich, Director de la División de Barcelona de SENER. Por ello, la incorporación de alumnos preparados, junto con la experiencia de los ingenieros involucrados en proyectos relevantes, permite construir un equipo de diseño y ejecución solvente, innovador y con gran proyección.

Para Zigurat, el acuerdo con SENER supone ofrecer un gran valor añadido a los participantes del Máster Internacional en Climatización (HVAC). En palabras de Rafael Riera, Program Developer Director de la institución: “La inmersión de nuestros alumnos en el mercado laboral es una de las prioridades de Zigurat. Por ello, la colaboración con una de las empresas referentes en nuestro país resulta de vital importancia y convierte esta formación en uno de los másteres especializados en climatización más completos del sector.”

Además de en SENER, los alumnos del Máster también podrán realizar prácticas profesionalizantes en TROX España, la compañía líder en desarrollo, investigación, fabricación y distribución de componentes y sistemas para la ventilación y climatización. También en Aaisa, una empresa especialista en instalaciones, brindándoles la oportunidad de experimentar en primera persona las necesidades y evolución de empresas pioneras en el sector.

Más allá de las prácticas

Como parte de la formación, expertos de SENER presentarán en masterclasses exclusivas para alumnos, casos y proyectos reales de instalaciones HVAC en las que la organización ha participado, enriqueciendo así la experiencia educativa e incentivando el desarrollo profesional de los participantes en un mercado cada vez más competitivo.

En el marco de la colaboración, SENER también premiará durante todo un año a un alumno del Máster, seleccionado de acuerdo a los criterios del Comité de Seguimiento de la compañía, con un conjunto de servicios en ASHRAE, la institución líder a nivel internacional que promueve el bienestar humano a través de la tecnología sostenible. Más específicamente, el participante seleccionado podrá disfrutar de la membresía al ASHRAE Handbook Online, del acceso al ASHRAE Handbook y la suscripción al ASHRAE Journal.

Además de SENER, Aaisa y TROX España también participará en el Máster la empresa japonesa de fabricación de aire acondicionado, Daikin, que ofrecerá cursos de formación en sus centros de España. También, la compañía de división UTC Clima, Controles y Seguridad, Carrier, impartirá 3 clases prácticas online para todos los alumnos y pondrá a su disposición su software HAP.

Conocer más sobre el Máster Internacional en Climatización (HVAC) con Eficiencia Energética de Zigurat: http://bit.ly/2NIMjpP

Sobre Zigurat Global Institute of Technology

https://www.e-zigurat.com

Zigurat Global Institute of Technology es una institución educativa que ha logrado reunir a personas, conocimientos, industria y tecnología. Zigurat contribuye al progreso de la sociedad con una propuesta avanzada, innovadora y disruptiva, vinculando los programas de Máster con las habilidades reales de la industria actual.

Sobre SENER

www.grupo.sener

SENER es un grupo privado de ingeniería y tecnología fundado en 1956, que busca ofrecer a sus clientes las soluciones tecnológicas más avanzadas y que goza de reconocimiento internacional gracias a su independencia y a su compromiso con la innovación y la calidad. SENER cuenta con 2.300 profesionales en sus centros en Argelia, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Chile, China, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Marruecos, México, Polonia, Portugal, Reino Unido y Sudáfrica. Los ingresos ordinarios de explotación del grupo superan los 589 millones de euros (datos de 2018).

