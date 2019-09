Fixme, la plataforma on line con la que contratar los servicios de los entrenadores de los famosos Comunicae

martes, 3 de septiembre de 2019, 17:59 h (CET) La plataforma de bienestar Fixme, que permite contratar servicios de fisioterapia, masaje Thai y entrenamiento personal, cuenta entre sus clientes con numerosos rostros conocidos que se han puesto en manos de sus profesionales para mejorar su salud y condición física Es cada vez más habitual ver por las redes sociales de los personajes más conocidos de la televisión, cine, música o moda sus progresos y rutinas deportivas, la mayoría de los casos siempre acompañados de sus entrenadores personales. Muchas veces se puede pensar que esos servicios tienen precios prohibitivos que solo se pueden permitir ellos, pero gracias a plataformas como Fixme, cualquiera puede contratar los servicios de estos profesionales y entrenar con el mismo personal trainer que las celebrities.

Santiago Sánchez Huerta, entrenador personal de Fixme y partícipe del estado físico de algunos de los actores, actrices y directores de las series más punteras, ofrece claves para entrenar igual que ellos “Lo fundamental hoy en día es el hábito saludable, el conseguir ser capaz de mantener una rutina semanal y no dejar pasar ni una sola semana sin entrenar al menos tres veces. Las celebridades tienen agendas muy complicadas, pero hay que intentar que el trabajo sea constante, si ellos lo pueden lograr, lo puede hacer cualquiera”

Pero no todo es el culto al cuerpo, en muchas ocasiones hay que tener en cuenta también la salud. Por ello Fixme ofrece, coordinado con el entrenador personal, servicios de fisioterapia para tratar ciertas lesiones que pueda producir el ejercicio, o al revés, hacer ejercicio con el entrenador para tratar ciertas patologías. “Contamos con la suerte de tener un equipo multidisciplinar, de tal manera que eso ofrece al cliente la posibilidad de tener un servicio de 360 grados, sin ningún coste añadido y usando las sesiones de los bonos de forma indiferente para cualquiera de nuestros servicios” ,apunta Sonia Roso, Country Manager en España.

La comunicación tan fluida entre los diferentes profesionales se puede producir porque todos los trabajadores forman parte de la plantilla de la empresa, lo que asegura la mejor experiencia para el usuario.

Sobre Fixme

Fixme es una plataforma de reserva de citas de masaje, fisioterapia y entrenamiento personal. Sea cual sea el objetivo, presupuesto o estilo de vida, Fixme se adapta aplicando tecnología y experiencia para ayudar a conseguirlo. El objetivo de Fixme es ofrecer bienestar de máxima calidad y personalizado a cada uno de sus clientes, están profesionalizando el sector del bienestar con una solución que aporta gran valor a sus usuarios y equipo profesional.

