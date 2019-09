Campeche; un lugar secreto en el sudeste de México Comunicae

martes, 3 de septiembre de 2019, 17:03 h (CET) Campeche es un estado que se encuentra en la parte sureste de la República Mexicana. Heredera de una cultura ancestral Maya que data de hace más de 3,000 años, arquitectura, gastronomía y tradición se fusionan en esta ciudad donde reinan la tranquilidad y el sosiego La UNESCO declaró recientemente a la ciudad colonial de Campeche Patrimonio de la Humanidad. Este destino, desconocido para muchos, tiene rincones sorprendentes de exhuberante belleza, desde su majestuoso puerto colonial a sus centros ceremoniales mayas e imponentes reservas naturales. Recorrer el centro histórico de Campeche es viajar en el tiempo a la época colonial. El lugar se caracteriza por fachadas de sobria belleza, vistosos portones y una arquitectura barroca que solo se pueden encontrar en este lugar de México.

Una de las opciones más interesantes para el turista es adentrarse el los Museos arqueológicos del Fuerte San Miguel y de San José el Alto donde actualmente se exhiben piezas de arqueología Maya provenientes de diferentes ciudades antiguas y una maqueta del recinto amurallado de la ciudad de Campeche, así como los retratos de algunos piratas que asaltaron la plaza durante el período Virreinal.

No muy lejos de la ciudad de Campeche, se encuentra uno de los sitios más emblemáticos y representativos del estado, la zona arqueológica Edzná, un recinto en el que han localizado poco más de 200 estructuras, entre basamentos, plataformas, edificios y conjuntos habitacionales. Actualmente se realiza el espectáculo de luz y sonido, llamado “Edzná, espejo de los Dioses”, que muestra los pasajes históricos del lugar. También muy cerca de la capital, se encuentra la reserva ecológica Ich Ha Lol Xaan que significa “Ojos de agua”, que pretende promover el turismo sostenible y la protección al medio ambiente. Este destino es ideal para ir en familia, con amigos o solo, ya que cuenta con una gran variedad de atractivos que involucran la aventura y el contacto con la naturaleza. En el lugar se pueden observar a distintas especies como; tortugas, pejelagartos, peces de agua dulce y salada, iguanas, mapaches, etc. conviviendo en su hábitat natural.

Por otro lado,existen 16 playas a lo largo de la costa campechana. Entre las más famosas se encuentran Playa Isla Aguada, Playa Bonita, Playa Bahamitas y Playa Isla Arena que presumen de una arena suave, un tranquilo oleaje y unas aguas calmadas para realizar varias actividades acuáticas. El contacto con la naturaleza y ser parte de los atardeceres es una experiencia inolvidable.

Gastronomía de Campeche

Su gastronomía se distingue por presentar platillos bien definidos debido a la alimentación de los mayas y al enriquecimiento con la llegada de los españoles. Pero las innovaciones culinarias no terminaron ahí, más tarde los piratas aportaron a la gastronomía local nuevos componentes y formas de preparación. El menú campechano cuenta con platillos como los panuchos, camarones al coco, pámpano en escabeche (pescado), el famoso pan de cazón, el chile X´catic -relleno de cazón- y los camarones campechanos de buen tamaño, sin olvidar a los famosos pibipollos, que se preparan para saborear durante el Día de Muertos, en noviembre.

Reservas de la biosfera

A 200 km de la ciudad de Campeche, se encuentra una de las Reservas más importantes de la Biosfera, se trata de Calakmul, el sitio arqueológico que la UNESCO le otorgó el nombramiento de Patrimonio Mixto de la Humanidad. El nombre de Calakmul deriva de dos grandes montículos que dominaban entonces el paisaje (en maya, Ca significa dos, Lak adyacente, y Mul quiere decir montículo o pirámide artificial), por lo que Calakmul se podría traducir como la “Ciudad de las dos Pirámides Adyacentes”. Según los estudios más recientes, parece ser que Calakmul fue la capital del llamado Reino de la Serpiente o el reino de Kaan y que estaba enfrentada a Tikal, con quien mantuvo guerras durante más de un siglo, lo que condicionaría el devenir político, económico y social de las ciudades mayas de la región.

Las fiestas y tradiciones de Campeche

Estasson muy representativas a nivel nacional e internacional. A lo largo del año podrás disfrutar de diferentes eventos como La Candelaria, La Vaquería, celebración del Cristo Negro Señor de San Román, Hanal Pixán, Festival del Centro Histórico de Campeche, entro otros. Pero existen dos festividades que sobresalen por lo antiguo y el misticismo que representan, la primera se trata del Carnaval más añejo del país, el cual se conmemora regularmente en el segundo mes del año. La ciudad se viste de gala y al estado llega la alegría, el baile, las comparsas, el desfile de los carros alegóricos, así como la coronación de los reyes y reinas.

Otro evento significativo y único en México, es “La limpieza de Huesos en Pomuch”, en esta comunidad honran a sus muertos cada año. Sacan sus restos de una caja de madera protegidos con mantas bordadas, para desempolvarlos con trapos y brochas. Ya limpios, se acomodan en la urna arropados con una nueva manta y se vuelven a colocar en los osarios del camposanto. Es una antigua práctica maya en la que conviven los vivos con los muertos, los días 1 y 2 del mes de noviembre.

Si lo que quieres disfrutares de unas vacaciones memorables, Campeche y su gente amable es el lugar ideal. Recientemente la entidad fue reconocida por tener la menor incidencia delictiva en el país y ocupa el segundo lugar de los estados más pacíficos de México.

