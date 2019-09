El Instituto Internacional Montessori Canela repasa las ventajas de su pedagogía Comunicae

martes, 3 de septiembre de 2019, 16:56 h (CET) La pedagogía Montessori es mundialmente conocida pero no tanto quién estuvo detrás y cómo fue su vida. María Montessori nació el día 31 de agosto de 1870. Su legado continúa hoy 71 años después de su muerte en 1952 Betzabé Lillo Orellana, co-directora del Instituto Montessori Internacional de Barcelona, recuerda que "conocer su vida nos lleva a descubrir cómo esta extraordinaria antropóloga, médico, pedagoga, investigadora y académica desarrolló unos principios y unas prácticas educativas en las que lo esencial es dejar fluir las potencialidades del niño, más que influir sobre ellas, iniciando un proceso de formación de una nueva pedagogía centrada en la libertad del ser humano".

Su amor por la pedagogía

Maria Montessori impulsó la primera Casa dei Bambini en el barrio romano de San Lorenzo, el 6 de enero de 1907. "A partir de ahí -explica Lillo Orellana- podemos decir que hay un antes y un después en la Educación Infantil, una auténtica revolución para la época porque rompió con las creencias que en ese entonces se tenía de la infancia".

"Cuestionó fuertemente el modelo educativo de esos años que replicaba el proceso industrial de las fábricas que crean objetos en serie, un sistema de reproducción de conocimientos que ‘enseñaba’ en el sentido contrario en que ‘se aprende’. Lo que hoy conocemos como Método Montessori se fue construyendo a través de la Observación directa de niños. Logra así demostrar que el aprendizaje va de la mano de la vida emocional y espiritual del ser humano, y por ello las escuelas debían ser espacios que favorecieran un desarrollo integral del individuo y una conciencia comunitaria, pues esta interrelación entre la naturaleza y la sociedad requiere de acciones concretas que nos permitan lograr el equilibrio, la armonía, una vida pacífica, reemplanzando la competición con los demás por la colaboración", sostiene la experta.

"Transformó tan radicalmente el sistema que nada pudo ser igual que antes -explica la formadora- logrando extender su visión de la humanidad y su propuesta metodológica a edades de niños mayores, de 6 a 12 años, y dejó líneas para continuar con este trabajo educativo con adolescentes", cuenta.

Aspectos que definen la pedadogía Montessori

-Creó unos materiales originales y específicos para todas las áreas curriculares con objeto de favorecer el autoaprendizaje, activando la comprensión de conceptos tan abstractos como las raíces cuadradas, desde el pensamiento concreto.

-Fue la única pedagoga que logró plasmar en materiales concretos, los contenidos de todas las áreas y saberes que se estudian habitualmente de un libro de texto en las escuelas.

-Logró poner la escuela al alcance del niño, pensando que, si algo tenía que cambiar, debía ser la estructura del sistema educativo.

-Las escuelas eran las que se debían adaptar al mundo de la infancia, y no el niño ser quien se adapte a un modelo educativo hecho por adultos, para adultos.

-Incorporó el concepto de Ambiente Preparado (para el aprendizaje) basado en unos principios naturales muy claros: favorecer el aprendizaje desde la biología del ser humano.

-Palabras como amor por el trabajo, autonomía, independencia, iniciativa, capacidad de elegir, desarrollo de la voluntad, autodisciplina y alegría de vivir están presentes en todas sus obras, y hoy en día se puede contrastar sus escritos con la realidad, confirmando que el niño es su propio maestro y los adultos han de prepararse para acompañar esos procesos.

-No quería crear genios, sino dar a cada persona la oportunidad de poder desarrollar sus propias capacidades, por sí mismas y con los otros. Y, de esta manera, ayudar a los niños a ser unos seres más humanos, equilibrados e independientes en cualquier contexto en el que se encuentre.

María Montessori en España

Vivió en España, creando en Barcelona un centro de investigación pedagógica en 1916. "Viajaba por todo el mundo compartiendo su trabajo y cada vez se abrían más escuelas Montessori, accesibles para todos", explica Lillo Orellana. Pero -agrega- "estos innovadores principios le crearon numerosas dificultades en un siglo tan convulso como el siglo XX, hasta el punto de obligarla a tener que abandonar la Italia fascista en 1933 ya que su experiencia educativa chocaba frontalmente con el sistema totalitario".

"Durante su exilio regresó a Barcelona pero estalló la Guerra Civil española (1936) y tomó rumbo hacia los Países Bajos. La Educación y la Paz fue la cuestión que centró su atención desde los años 30 hasta prácticamente el final de su vida. Vivió también en Holanda, en la India, y en Sri Lanka. La Segunda Guerra Mundial se inició cuando ella estaba en la India, permaneció allí hasta el año 1946 profundizando en su obra gracias a la amistad que la unía a Gandhi. En cada país fundó colegios y desarrolló diversos programas de formación destinados a nuevos docentes", recuerda la codirectora de Montessori Canela.

La educación, el único camino para la paz

"La experiencia bélica la llevó a profundizar en los temas educativos relacionados con la paz, llegando a la conclusión que la educación es el único camino para construir una humanidad armoniosa, cuya base es el respeto por todo y por todos", explica Lillo Orellana. "Precisamente por estos trabajos fue nominada al premio Nobel de la Paz en tres ocasiones", recuerda la directora del centro.

"En sus conferencias planteaba la necesidad de realizar una profunda reforma de nuestra sociedad. En la base de su discurso está la convicción de que la humanidad debe desarrollar una cooperación a escala universal para evitar la guerra, porque las fronteras más vulnerables no son las que establecen los límites geográficos de los países, sino la carencia de formación y el aislamiento de los individuos. Estas conferencias se reunieron en un libro, publicado en 1949, con el título de Educazione e pace, posteriormente traducido a numerosos idiomas", explica la formadora.

Su legado

"Puede decirse que su mayor legado es que los adultos hemos de reconciliarnos con nuestra propia infancia y adolescencia, iniciar un camino de conciencia que nos lleve a vivir una vida más plena y feliz. De esta manera, vamos a poder acompañar a niños y jóvenes en la construcción de su propia vida, sin heredarles nuestros prejuicios y temores, siendo el amor lo más importante en todo el proceso educativo. Es el motor que abre la mente a nuevas posibilidades, pues a través del trabajo que cada uno hace se ayuda a uno mismo y a los demás", explica Lillo Orellana que recuerda una cita de María Montessori: "Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y éste es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz".

Montessori falleció el 6 de mayo de 1952, a la edad de ochenta y dos años, en su casa de Holanda. Concluía toda una vida de duros combates, dedicada a la defensa del mundo de la infancia.

