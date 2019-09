Sibari Republic da unos tips para prevenir arrugas mientras se duerme Comunicae

martes, 3 de septiembre de 2019, 13:14 h (CET) La forma en que se duerme está relacionada con el envejecimiento prematuro. Hay dos tipos de arrugas, las de expresión y las que se forman a la hora de dormir. Sibari Republic, la marca de cosmecéuticos creada por expertos científicos del momento, da algunos tips para prevenir arrugas y de paso, recomienda los productos definitivos Dormir boca abajo es la postura que más incide en la aparición de este tipo de arrugas. Obstruye los folículos de la piel, afecta a la circulación y a la retención de líquidos y es la culpable de que amanezcamos con el rostro hinchado y las dichosas bolsas de los ojos marcadas.

Si la costumbre es dormir de lado, aparecerán arrugas en pómulos, barbilla y escote debido a la presión contra la almohada y la torsión entre las sábanas.

El surco nasogeniano es una de las zonas donde más se intensifican las arrugas prematuras. Dependiendo del lado en que se duerma, un lateral de la cara sufrirá las consecuencias del tiempo más que el otro.

El escote es otra de las zonas más damnificadas. Si se duerme uniendo los brazos, aparecerán arrugas con forma de abanico.

La postura recomendada es dormir boca arriba, favorece la respiración y no provoca presión sobre la piel del rostro.

La ropa de cama es un factor clave. Conviene utilizar fundas de almohada y sábanas con tejido micro-transpirable y suave, como la seda o el raso. El algodón es el tejido más común, pero se adhiere mucho más a la piel.

Las ´arrugas del sueño´ se diferencian de las de expresión en que son verticales en la cara y cuello y de ambos sentidos en el escote. Suelen aparecer a partir de los 30 años cuando disminuye la cantidad de ácido hialurónico que el cuerpo segrega de forma natural. Por lo que es recomendable utilizar tratamientos que contengan esta sustancia.

Hay que masajear el rostro. Del mismo modo que se sufren contracturas en la espalda o dolores en las articulaciones, la cara sufre las tensiones diarias, los músculos se ponen rígidos y esto, favorece la aparición de arrugas prematuras. Lo ideal es realizarse un auto-masaje cada noche en la cara y cuello.

A continuación, los productos recomendados por los expertos científicos de Sibari Republic para lucir un rostro joven y radiante durante más tiempo:

Long-lasting hydration Calming Cream

Long-lasting hydration Calming Cream es una fórmula hidratante de larga duración. A prueba de horas infinitas y diseñada para calmar, hidratar y restaurar el equilibrio y la luminosidad a la piel. Una piel más suave y uniforme. Combate la sequedad y elimina la piel sin brillo, deshidratada y fatigada. Indicada para piel cansada, sensible y estresada.

Recomendado para hombres y mujeres, no contiene fragancia, no comedogénico, sin aceites minerales, Dermatológicamente Testado y para todo tipo de piel. PVP 63 euros

Anti-fatigue Eye Contour

Anti-fatigue Eye Contour ayuda a mejorar la textura de la piel haciendo que la delicada piel alrededor del ojo se vea más suave mientras mantiene la hidratación y elasticidad. Alivia la congestión y así crea una mirada juvenil, visiblemente más firme y fresca.

No contiene fragancia, sin alcohol, Dermatológicamente Testado y para todo tipo de piel. PVP 57 euros

Sérum Origin

El Sérum Origin es una fórmula para un efecto reparador e hidratante intenso que además previene líneas de expresión, signos de fatiga, evita la deshidratación, ilumina, revitaliza la piel y cuenta con una acción reparadora, rellenadora de surcos y regeneradora.

No contiene fragancia, Dermatológicamente testado y para todo tipo de piel. PVP 86,25 euros

Acerca de Sibari Republic

Sibari Republic es una marca de cosmecéutica unisex en el Centro Tecnológico de Álava. Formada por un equipo de científicos que trabajan cada día confiando en el conocimiento, el proceso tranquilo y la dedicación como única manera de conseguir los mejores cosmecéuticos.

La firma gracias a los procesos tecnológicos que utiliza ha aumentado la eficacia de los ingredientes activos. Todos sus productos están elaborados con materias primas de la mejor calidad a una concentración eficaz. Por eso los productos Sibari Republic garantizan efectos visibles de larga duración.

'Somos científicos, somos arte, somos pasión: somos Sibari Republic'.

Parque Tecnológico de Álava, Albert Einstein Kalea, 15, 01510 Miñano, Álava Teléfono: 640 71 33 45

@sibarirepublic

Sibari Republic

