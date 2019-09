Uponor mostrará en Expobiomasa el alcance de sus soluciones Uponor PORT Comunicae

martes, 3 de septiembre de 2019, 12:47 h (CET) Uponor, multinacional de origen finlandés, experta en el desarrollo de soluciones de Climatización Invisible de alta eficiencia energética por superficies radiantes y confort así como soluciones higiénicas para el transporte de fluidos en la edificación estará presente por cuarto año en el mayor encuentro que se celebra en nuestro país en materia de biomasa: Expobiomasa Durante los días que se celebra dicha feria (del 24 al 26 de Septiembre), Uponor presentará en Valladolid las siguientes novedades:



Uponor Combi & Aqua Port: consiguen un suministro eficiente de la energía para calefacción y refrigeración así como la producción higiénica y a demanda de agua caliente sanitaria

Uponor Aqua Port Central: sistema central para la producción instantánea e higiénica de ACS en viviendas, hoteles y centros de salud



Los edificios son responsables de al menos el 40% del consumo de energía y de más de un tercio de las emisiones de CO2. Este motivo impulsa a Uponor a desarrollar nuevas soluciones que den solución a estos problemas. Por ello, desde sus 5 centros de inteligencia de Europa y EE.UU responsables del I+D+i están invirtiendo todos los años más de 50 millones de € en innovaciones, y realizando acuerdos con empresas líderes para generar valor de forma continua. Fruto de ello, han desarrollado toda la gama de soluciones PORT.



Uponor Combi & Aqua Port

Estas soluciones permiten descentralizar la producción de ACS, no siendo obligatorio mantener las temperaturas por encima de los 60 ºC, acercando lo máximo posible la producción de ACS a su consumo.



Gracias a la alta eficiencia energética de los intercambiadores de calor, la temperatura operativa más baja y la necesidad de tener solo dos tubos de distribución, se logran importantes ahorros energéticos.



Uponor Aqua Port Central

El agua caliente requerida en el edificio es producida directamente en la sala de calderas por medio de las unidades Uponor Aqua Port Central. Estas unidades cuentan con intercambiadores de calor fabricados en acero inoxidable, que permiten calentar el agua con un alto rendimiento. Esto significa que no hay necesidad de almacenar el agua de consumo en depósitos, evitando el riesgo de estancamiento y contaminación por Legionella y sin necesidad de mantener las temperaturas elevadas de continuo.



Entre las principales ventajas que aportan la gama de soluciones PORT se encuentran las siguientes:

- Instalaciones más sencillas a 2 tubos para el suministro de calefacción y ACS

- Mejora del rendimiento de la instalación al minimizar las pérdidas energéticas.

- Combinable con cualquier fuente de energía renovable.

- Control exacto de la energía consumida para la distribución de calefacción y generación de ACS.

- Sistema higiénico que elimina los depósitos de ACS y con ellos los riesgos asociados de proliferación de bacterias como la Legionella.



Soluciones a medida/ pre-fabricación

Uponor presentará en Expobiomasa las diferentes opciones personalizables que pueden lograrse mediante Uponor Port para posteriormente ser suministrada de forma pre-montada directamente en obra, permitiendo calcular el precio con exactitud.



Las soluciones que Uponor mostrará en la Feria son el complemento ideal para combinarse con los sistemas de producción de calor que utilizan como combustible la biomasa.



En palabras de Sergio García, Energy Solucion Product Manager Uponor Iberia “cuando se diseña una red de calor es importante considerar como se va a realizar la conexión en los edificios. Las estaciones de transferencia simplifican esta conexión, incorporando todos los elementos necesarios para la conexión. Estas estaciones logran una conexión directa o indirectamente (doble intercambiador) con la posibilidad de generar el ACS de manera instantánea bajo demanda. Los equipos se pueden diseñar a medida, incluyendo todos los componentes necesarios según cada proyecto. Estas estaciones unidas a las tuberías preaisladas Uponor Ecoflex nos permiten ofrecer una solución completa al proyectista/instalador para la ejecución de redes de calor.”



Además de las soluciones Port, Uponor seguirá mostrando su gama de soluciones de tuberías pre-aisladas Uponor Ecoflex para redes de distribución de calefacción, pensadas para viviendas, complejos hoteleros, campings, plantas de biomasa y biogás, instalaciones industriales, urbanizaciones de varios edificios y edificios logísticos entre otros.



Sobre Uponor

Uponor es un proveedor líder internacional de sistemas y soluciones para el suministro de agua potable, Climatización Invisible (soluciones radiantes) de bajo consumo energético y sistemas para el segmento de obra civil. La compañía presta servicios a una variedad de mercados de construcción, incluidos los residenciales, comerciales, industriales y de ingeniería civil. Uponor emplea a unos 4.100 empleados en 30 países, principalmente en Europa y Norteamérica. En 2018, las ventas netas de Uponor alcanzaron casi 1.200 millones de euros. Uponor tiene su sede en Finlandia y cotiza en el Nasdaq Helsinki. - www.uponor.com www.uponor.es

