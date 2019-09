¿Influye la personalidad a la hora de elegir un viaje gastronómico? Cada vino tiene una historia propia que da forma a su sabor con un sentimiento y carácter en particular Redacción Siglo XXI

martes, 3 de septiembre de 2019, 11:10 h (CET) España es el país con más viñedos del mundo y el cuarto productor de esta exquisita bebida del planeta. Tanto solo en 2018 se produjeron la friolera de más de 44 millones de hectolitros de vino, en todas sus variedades, aromas y denominaciones de origen. Eso quiere decir que en España se pueden encontrar las formas de vino más variopintas e impensables, pero indudablemente exquisitas, de vino para todos los gustos y todo tipo de catadores: desde los más sofisticados, pasando por los más atrevidos hasta los más conservadores. En resumen: un vino para cada personalidad.



Somos lo que comemos… y lo que bebemos. Cada vino tiene una historia propia que da forma a su sabor con un sentimiento y carácter en particular. Preferir un tipo de vino es expresión de nuestra verdadera responsabilidad y de lo que nos hace diferente. La agencia de viajes online Rumbo.es ha seleccionado las mejores rutas de enoturismo que revelarán nuestra verdadera personalidad en plenos cultivos de la vid.



Ribera del Duero: el vino de las personas decididas y con carácter

Ribera del Duero, Burgos, Valladolid, Segovia, Soria… todos referentes en vinos tintos y rosados, y lugares de visita obligatoria para los enoturistas. La impresionante labor que se realiza en sus bodegas hacen que se produzcan vinos con aromas fuertes, con personalidad, de notas frutales e intensas que enriquecen el paladar. Un manjar digno de una personalidad asertiva, activa, decidida y, especialmente, con mucho carácter. El vino de las personas de grandes habilidades sociales y de pensamiento crítico que suelen utilizar esta bebida como excusa para socializar e intercambiar ideas. Esta zona es visita obligatoria para los que adoran consentir su paladar cuando viajan. Ir de un pueblo a otro es una excelente idea para disfrutar de bodegas de todo tipo y conocer los secretos de todas esas provincias, especialmente si es a principios de octubre cuando se celebra la Gran Fiesta de la Vendimia Ribera del Duero.



Rioja: vinos reserva para personas distinguidas y admiradas

Y es que no podemos hablar de vinos en España sin dejar de mencionar a La Rioja, archiconocida en el mundo por característico vino tinto de reserva, producido no solo en La Rioja sino también en el País Vasco. Son frescos, aromáticos y con uno de los mejores “buqués” del planeta. Hay quienes aseguran que los aficionados a los vinos de reserva se caracterizan por tener una personalidad distinguida y práctica, capaz de apreciar la esencia de las cosas. Son personas cerebrales, que despiertan admiración a quienes les rodean. Es el sello distintivo de quienes disfrutan de la buena vida y les gusta compartirla con otros, sin que falte nunca el toque gastronómico variado local. Viajar desde La Rioja hasta el País Vasco permite descubrir un sinfín de bodegas y hoteles gastronómicos donde conocer una variedad infinita de vinos en lugares muy particulares: edificios históricos, monasterios, museos enológicos y hasta grutas subterráneas. Si hay suerte, los turistas pueden ser uno más en las fiestas de los pueblos, como la Fiesta de la Vendimia de San Mateo, que se celebra todos los 21 de septiembre.



Jerez: el vino de crianza para las personas más vibrantes

"De Rota, la tintilla; de Sanlúcar, la manzanilla; y de Jerez, el que rey de los vinos es". Y es que los vinos de Jerez están presentes en innumerables celebraciones. Son, además, el compañero perfecto en aperitivos y de unas buenas tapas. Su aroma intenso, notas con tonos de avellana, almendra y ligero al paladar le han convertido en el rey de muchos momentos en la vida de los españoles ¿A quiénes se asocia? A las personas alegres, apasionadas, fiesteras, curiosas y que aman descubrir rincones nuevos. Andalucía es la cuna de esta delicia, un destino que siempre promete pasarlo bien y aprender algo diferente, especialmente, si se hace la ruta del vino (y brandy) en el sur, donde el buen clima está garantizado. Citas obligatorias: la famosa Fiesta Gastronómica de la Vendimia en otoño, la Fiesta de la Bulería y el festival Sherryweek.



Huesca: vinos gran reserva para una personalidad creativa

Cuentan los aficionados de la enología que Aragón cultiva uvas tintas y blancas en condiciones especiales siendo catalogados como algunos de los mejores de España, gracias a su proceso de envejecimiento en botellas o barricas durante largos meses. ¿Los más fanáticos de este vino? Todo el mundo, pero su sabor hace un especial guiño a las personas más prácticas, creativas y capaces de apreciar la esencia de las cosas. Además de la exquisita selección de vinos reserva y catas de vino que cuenta esta región, también se puede disfrutar de su gastronomía y lugares como: Plaza Mayor de Huesca con su encanto histórico, vistas encantado, Parque Nacional de Ordesa, Monte Perdido y el impresionante show de luces gratuito por las noches en la Estación Internacional de Canfranc.



Navarra: vinos rosados para los más risueños y soñadores

Navarra es de las pocas zonas vitivinícolas que es todo un banquete de principio a fin acompañado de uno de sus famosos vinos rosados. Ese color es muy característico de las personas que destilan mucha energía positiva, que son risueñas, idealistas, que disfrutan de la espontaneidad y de lugares atípicamente encantadores. Ir a Navarra a tomar un buen vino supone una visita obligatoria a Olite, ese pequeño municipio medieval, reconocido como el destino con más bodegas premiadas del norte de España. Comerse unos pintxos con una copita de vino frente a la Palacio Real de Olite es todo un lujo. Y ya que estamos por allá, hay que dar un paseo por el Rio Urederra con una bellísima cascada de color turquesa, el Románico de la Valdorra y el Cerco de Artajona.



Rías Baixas: vinos blancos para los más serios y responsables

Rías Baixas es conocido como el destino de denominaciones de origen con los mejores vinos blancos y de mayor calidad en España. Todo esto gracias a sus cultivos de uvas de albariño, frescura y sabores originales. Y es que el albariño mantiene una riqueza en ácidos, con unos componentes aromáticos que hacen de su degustación toda una exquisitez. Estos vinos van relacionados a una personalidad muy observadoras, calmadas, de relaciones fuertes, empáticos y responsables. No te puedes perder la oportunidad de tomar uno de los mejores vinos de España con una mariscada gallega y realizar un recorrido por la hermosa Playa de Rodas en las Islas Cíes, una excursión en barco a Islote Areoso, tomar un buen albariño en Pazo Baión, casa del buen vino o visitar el impresionante Pazo de Rubianes y el jardín de camelias donde están los eucaliptos más grandes del mundo.

