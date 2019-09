El estado de California elige Atos Public Safety LLC para modernizar su servicio de emergencias 9-1-1 Comunicae

lunes, 2 de septiembre de 2019, 17:11 h (CET) Ha firmado un contrato a 5 años cifrado en 198 millones de dólares con el Estado de California para transformar el sistema estatal de emergencias 9-1-1 en una plataforma de última generación Atos Public Safety LLC, líder mundial en transformación digital y sistemas de comunicaciones de misión crítica, ha firmado un contrato a 5 años cifrado en 198 millones de dólares con el Estado de California para transformar el sistema estatal de emergencias 9-1-1 en una plataforma de última generación de servicios de emergencia para el público, profesionales del 9-1-1 y primeros auxilios.

Atos Public Safety LLC será el proveedor de referencia de la Next Generation 9-1-1 Prime Network Service Provider (PNSP) que proporciona la gestión general del flujo de llamadas de emergencia para el Estado y la integración con los ESInets regionales del California, una IP de red de servicios de emergencia que reemplaza la tecnología de 25 años. A través de esto, California tendrá la capacidad de enrutar, administrar y entregar de manera inteligente una amplia gama de información en tiempo real, incluidos SMS y texto en tiempo real (RTT) al 9-1-1. Esto permite un intercambio de información dentro de los centros 9-1-1 para reducir el tiempo de respuesta, mejorar el conocimiento situacional y aumentar la seguridad del personal de primeros auxilios.

"El acceso a una red IP NG9-1-1 segura y confiable tendrá un tremendo impacto en la efectividad de las comunicaciones entre las personas que llaman a emergencias y los recursos del primer respondedor dentro de las comunidades", comenta Rob Clark, responsable de Atos Public Safety LLC. “La prioridad número uno para cualquier estado es que sus ciudadanos estén seguros y en el siglo XXI eso significa que cualquiera que necesite comunicarse con el 9-1-1 pueda hacerlo independientemente de cómo 'pidan' ayuda aquellos que no pueden hablar o no están en condiciones de hacerlo".

"En un mundo conectado a teléfonos inteligentes, es esencial que nuestras capacidades de seguridad pública vayan al ritmo de la tecnología que la gente usa a diario", señala Mark Ghilarducci, Director de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California. "Hoy se marca un hito en la actualización de nuestra red 9-1-1 para brindar un mejor soporte a operadores, socorristas y, en última instancia, para salvar vidas".

Atos Public Safety LLC se ha encargado de migrar algunos de los entornos de misión más críticos del mundo hacia y a través de sus respectivas transformaciones digitales. Atos Public Safety LLC brinda la misma transformación de infraestructura de primera clase y liderazgo en servicios administrados a una industria que necesita opciones y experiencia comprobada con los pilares de NG9-1-1.

La infraestructura flexible también permite que el Estado de California se actualice a tecnologías futuras como el video y la foto 9-1-1 en un futuro.

Acerca de Atos

Atos es un líder global en transformación digital con más de 110.000 empleados en 73 países y una facturación anual de más de 11.000 millones de euros. Atos es líder europeo en Cloud, Ciberseguridad, High Performance Computing y provee servicios de Cloud Híbrida orquestada de extremo a extremo, Big Data, Business Applications y soluciones de Digital Workplace. Atos es Partner Mundial de Tecnologías de la Información para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y opera bajo las marcas Atos, Atos Syntel y Unify. Atos es una SE (Societas Europaea) que cotiza en el índice de valores CAC40 de París.

El propósito de Atos es contribuir a diseñar el futuro del espacio de las tecnologías de la información. Su experiencia y servicios respaldan el desarrollo del conocimiento y la educación con un enfoque plural y multicultural contribuyendo a la excelencia científica y tecnológica. Por todo el mundo, el grupo permite a sus clientes, empleados, colaboradores y miembros de sociedades en general, vivir, trabajar y desarrollarse de manera sostenible y con confianza en el espacio de las tecnologías de la información.

