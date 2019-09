Los principios básicos de la vexilología Las comunidades y entidades locales de España tienen la facultad de adoptar o modificar su bandera por la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local María del Carmen Portugal Bueno

lunes, 2 de septiembre de 2019, 11:32 h (CET) En el último mes ha sido noticia la bandera del Ayuntamiento de Majadahonda ya que esta no se ajusta, según la información, a las leyes de la vexilología, es decir, la disciplina que estudia las banderas, pendones y estandartes.



Según el Decreto 72/2015 del Consell, por el que se regulan los símbolos, tratamientos y honores de las entidades locales de la Comunitat Valenciana, bandera es el «lienzo, de tafetán u otra tela, de figura comúnmente rectangular o cuadrilonga, que se asegura por uno de sus lados más cortos a un asta o a una driza, y se emplea como insignia o señal».

Las comunidades y entidades locales de España tienen la facultad de adoptar o modificar su bandera por la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local. Aunque esta autoridad debe someterse a los principios vexilológicos. La Sociedad Española de Vexilología nos enseña cuáles son los cinco principios básicos a tener en cuenta en el diseño de una bandera: simplicidad, simbolismo, uso de pocos colores, no inscripciones, escudos ni sellos, y ser distinta a otra bandera. Las banderas no deben contener diseños confusos y complicados; sus elementos deben ser fiel reflejo a su significado; sus colores, máximo tres, deben ser básicos y contrastados entre sí; el texto es muy difícil de leer, y los escudos de identificar, a distancia; y su diseño debe ser diferente a cualquier otro.



A su vez, estos cinco principios pueden ser reducidos a tres: diáfana, sencilla y distinta. Es decir, la bandera debe ser fácilmente identificable desde la mayor distancia posible y para lograrlo su paño debe contener un diseño simple, sin exceso de figuras y colores y diferente a cualquier otra bandera para evitar confusión



Y todo esto se debe adoptar en las banderas para conseguir las funciones claves de la vexilología, tal y como nos enseña Pedro Cordero Alvarado: inconfundibilidad para que «la región, villa o ciudad a la que el símbolo pertenece sea identificada por el espectador que la contempla», y vistosidad cromática para que la nitidez de los colores y figuras del paño «permitan al receptor su identificación desde la mayor distancia posible».

