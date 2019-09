Osasuna anula al Barça y resiste en El Sadar Reparto de puntos que hace que el Barça siga dejando escapar oportunidades lejos del Camp Nou Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 1 de septiembre de 2019, 09:22 h (CET)

El CA Osasuna y el FC Barcelona empataron este sábado en El Sadar (2 2), en la tercera jornada de LaLiga Santander, en un partido en el que el Barça remontó y que los locales igualaron de nuevo, de penalti, para seguir invictos en su feudo y para seguir por encima de los blaugranas, que estuvieron mal, en la tabla.

La primera parte fue totalmente 'rojilla'. Osasuna marcó en el minuto 7, un gol de bella factura de Roberto Torres rematando de primeras un centro de Brandon, y defendió con criterio y atino ante un inoperante Barça, que no disparó a portería y que ni inquietó a Roberto. El Barça mejoró, con buenas decisiones de Ernesto Valverde, y remontó hasta que Torres, de nuevo y con pena máxima, empató.

Reparto de puntos que hace que el Barça siga dejando escapar oportunidades lejos del Camp Nou. Perdió en San Mamés en la primera jornada y empata ahora en El Sadar, cinco puntos que podrían ser clave más adelante. En el Osasuna, no obstante, celebraron ese punto tan trabajado y que les permite seguir de dulce ante su público y sin perder en su regreso a la máxima categoría.

Osasuna llevaba 25 partidos sin perder en El Sadar en Liga, con sólo dos empates y todo victorias en esta gran racha que no tiene fin y que alargan a 26 duelos. El FC Barcelona, el vigente campeón de LaLiga, intentó asaltar el feudo navarro en la segunda parte pero tuvo que remontar y, una vez arriba en el marcador, sufrió las embestidas locales y no pudo amarrar esos tres puntos.

Gerard Piqué, molestado por el sol en todo el partido y convirtiendo sus manos en viseras, levantó también el brazo cuando no tocaba y, en el minuto 80, cometió penalti al impactar el balón en su mano en un centro atrás de Osasuna. Torres no falló, engañando a Marc-André Ter Stegen, y rebañó ese punto para los de Jagoba Arrasate, contento con que sus jugadores siguieran su hoja de ruta.

Bien atrás, serios, y letales arriba, para lograr ese empate que por momentos pudo ser una victoria, como en la primera parte, pero también una derrota. De hecho, en el minuto 88 y con el 2-2 en el marcador, Arthur --que jugó sus primeros minutos en la temporada y marcó el 1-2 con un disparo colocado-- puso un gran balón entre línea a Carles Pérez y este, solo ante el portero pero con el desaparecido Griezmann a su lado, perdió el esférico.

Ahí Osasuna respiró, y con ese susto optó por no arriesgar y dar por bueno el empate, aunque Torres marró el 'hat-trick' enviando un disparo a las nubes en el 91'. Un empate lamentado por un Barça mejorado en la segunda parte gracias a Arthur, que movió el balón como no pudo hacer Frenkie De Jong ni Sergio Busquets antes, y por un Ansu Fati que entró al descanso para marcar el gol del 1-1 y convertirse en el goleador más joven de la historia del Barça en partido oficial, batiendo el récord de Bojan Krkic.

Ansu Fati remató de cabeza, girando el cuello y colocando el balón lejos de la 'palomita' de Rubén, un buen centro de Carles Pérez en un gol 'fet a la Masia'. Pérez estuvo atrevido todo el partido, siendo titular de nuevo, y fue de los mejores pese a ese 'pero' en el que falló el posible 2-3 del triunfo. Fati, por su parte, valiente de nuevo, marcó aunque no se lo creía y fue revulsivo que buscaba Valverde, que estuvo bien en la reacción y con los cambios.

